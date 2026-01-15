Esenyurt'ta Estetik Kabusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Esenyurt'ta Estetik Kabusu

Esenyurt\'ta Estetik Kabusu
15.01.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genç kadın, hatalı estetik operasyon sonrası psikolojik baskı ve enfeksiyonla karşılaştı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde genç bir kadın, estetik operasyon yaptırmak için gittiği klinikte hayatının şokunu yaşandı. Girdiği ameliyatın ardından hatalı ve eksik işlemlerin yapıldığı kadın, bir süre sonra tekrar giderek vücudunun düzeltilmesini istedi. Şikayetçi olacağını belirtmesi üzerine psikolojik baskı uygulanan kadın, farklı bir şubeye götürüleceği söylenerek başka bir hastanede tekrardan ameliyat edildi. Kurumdan şikayetçi olan kadın ise tekrardan sağlığına kavuşmak istediği belirtti.

Çeşitli estetik operasyonlar olmak için Esenyurt'ta bir klinikle 180 bin TL'ye anlaşan kadın, hayatının şokunu yaşadı. Karın bölgesinden yağ aldırmak ve göğüs dikleştirmek için girdiği ameliyatta hatalı ve eksik işlem uygulandığı iddia edildi. Karnında kesiklerin bulunduğu ve formunun bozulduğunu belirten genç kadın, göğüs dikleştirme operasyonunun da hiç yapılmadığını belirtti. Bir süre sonra tekrardan kliniğe gelerek yaşadığı sorunları belirttiğinde ve şikayetçi olacağını söylediğinde ise tepki ile karşılaştı. Tekrardan ameliyat olmak isteyen kadına psikolojik baskı uygulandığı iddia edilirken, tekrardan ameliyat için gün verildi. Operasyon günü geldiğinde ise "Farklı bir şubemize götüreceğiz" denilerek farklı bir hastaneye kaldırılan kadın, ikinci operasyonunu oldu. Bu süreçte enfeksiyon kaptığını belirtirken, klinikten şikayetçi olacağını söyledi.

Ameliyatın ardından yaşanan sorunları anlatan genç kadın, "Karın gerdirme ve göğüs dikleştirme operasyonları için 180 bin TL karşılığında Esenyurt'ta bir klinik ile anlaştım. Operasyonun ardından vücudum paramparça oldu ve hastaneye tekrardan gittim. Bana doktorumun yurt dışına gittiğini söylediler ama farklı bir kuruma geçtiğini öğrendim. 'Ben ne olacağım, sizi şikayet edeceğim' dediğimde ise psikolojik şiddete uğradım. Bana haklarımdan feragat etmem için sözleşme imzalatmaya çalıştırlar ama ben kabul etmedim. Aylar sonra ameliyat için geldiğimde kan verdim, tekrardan sözleşme imzalatmaya çalıştılar. 'Farklı bir şubemize götüreceğiz' dediler fakat alakası olmayan bir hastaneye götürdüler. Hastanede şartlar çok kötüydü, hijyen sorunu vardı, orada ikinci ameliyatımı oldum ve enfeksiyon kaptım. Hukuki olarak haklarımı arayacağım, şikayetçiyim" dedi.

Kliniğin ameliyat izni bulunmadığı öğrenildi

Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada operasyonun gerçekleştiği kurumun gerekli izinlerinin bulunmadığı öğrenilirken, daha önce de benzer operasyonlar yaptığı ve 20 gün boyunca kurumun kapatıldığı öğrenildi. Geçtiğimiz sene ise aynı klinikte ameliyat olan bir hastanın operasyonun ardından hayatını kaybettiği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Operasyon, Esenyurt, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Esenyurt'ta Estetik Kabusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

15:23
Ziraat Türkiye Kupası’nda Sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
15:17
Orkun Kökçü’nün Macaristan’a attığı gol, A Milli Takımımız’da yılın golü seçildi
Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi
15:10
Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:38:46. #7.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Estetik Kabusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.