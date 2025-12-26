Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı: Sevindim, gömün gitsin - Son Dakika
Son Dakika
Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı: Sevindim, gömün gitsin

26.12.2025 13:09  Güncelleme: 13:40
Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı: Sevindim, gömün gitsin
İstanbul Esenyurt'ta park halindeki bir otomobil, boş arazide oluşan göçüğe düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Otomobilin sahibi Cevdet Turahan "Bu arabadan çok çektim. 2 kere motor yedi. Çekmediğim kalmadı. Her gün arabama vuruyorlardı. O yüzden böyle görünce üzülmedim, sevindim. Üstünü gömün gitsin" dedi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde boş bir arsada oluşan obruk, park halindeki bir aracı tamamen yuttu. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Araç sahibi olaydan dolayı üzülmediğini, aksine sevindiğini ifade etti.

TOPRAK KAYDI, KOCA ARABAYI YUTTU

Battalgazi Mahallesi'nde boş arazide oluşan göçük nedeniyle park halindeki otomobil, kayan toprakla birlikte çukurun içine düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı şeritle kapattı. Dere kenarında, İSKİ koruma alanı içerisinde kalan noktaya İSKİ ekipleri de gelerek inceleme yaptı. Göçüğün çevresinde risk oluşabileceği değerlendirilirken, önlem amaçlı emniyet şeridi çekilerek araziye girişler engellendi.

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı: Sevindim, gömün gitsin

"SÜREKLİ GENİŞLİYOR"

Otomobil sahibi Cevdet Turahan, "Bu arabadan çok çektim. 2 kere motor yedi. Çekmediğim kalmadı. Her gün arabama vuruyorlardı. O yüzden böyle görünce üzülmedim, sevindim. Yapacak bir şey yok. Satın almak için birisi aradı, ben de yolladığımı söyledim. Ayran, çorba ne isterlerse vereceğim gitsin. Bu arabadan yana hiç yüzüm gülmedi. Üstünü gömün gitsin" dedi.

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı: Sevindim, gömün gitsin

Mahalle sakini Hakan Aktaş ise bölgede ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını söyleyerek, "Sabah buradan geçerken arabanın içine düştüğünü gördüm. Hemen zabıta ekiplerine haber verdim. Konya'daki obruklar gibi sürekli genişliyor. Hatta şu an gördüğünüz gibi araç içinde tamamen kaybolmuş durumda" diye konuştu.

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı: Sevindim, gömün gitsin

OTOMOBİLİN GÖÇÜĞE DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Otomobilin göçüğe düştüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı: Sevindim, gömün gitsin
Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı: Sevindim, gömün gitsin - Son Dakika

