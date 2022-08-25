Sağanak yağış sonrası Esenyurt'ta yollar göle döndü! Araçlar mahsur kalırken evleri de su bastı - Son Dakika
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Sağanak yağış sonrası Esenyurt'ta yollar göle döndü! Araçlar mahsur kalırken evleri de su bastı

25.08.2022 09:31

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından sağanak yağış, İstanbul'u etkisi altına aldı. Esenyurt'ta yaşanan yağış nedeniyle yollar adeta göle dönerken araçlar mahsur kaldı, bazı evleri ise su bastı. Arnavutköy'de yollar trafiğe kapatılırken, bir araç yarıya kadar sulara gömüldü.

Son günlerde artan nem ve sıcaklar İstanbullulara zor günler yaşatırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca kentte yağmurlu havanın etkili olacağını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)'dan yapılan açıklamada ise "Cuma akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı havaya karşı tedbirli olunması öneriliyor." denildi.

İstanbul'da sağanak yağışa teslim! Esenyurt'ta araçlar mahsur kaldı, evleri su bastı

HER İKİ YAKADA DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Dün akşamdan beri etkisi gösteren sağanak İstanbul'un farklı noktalarında hayatı olumsuz etkiledi. Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir, Maltepe, Kartal, Pendik ve Beykoz'da gök gürültülü yağış başladı. Avrupa Yakası'nda ise Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekemece, Başakşehir, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Zeytinburnu'nda gök gürültülü hafif yağış etkili oluyor.

İstanbul'da sağanak yağışa teslim! Esenyurt'ta araçlar mahsur kaldı, evleri su bastı

EVLERİ SU BASTI

Esenyurt'ta ise sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Pınar Mahallesi'nde yollarda araçlar mahsur kaldı. Bazı evleri su bastı.

İstanbul'da sağanak yağışa teslim! Esenyurt'ta araçlar mahsur kaldı, evleri su bastı

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Arnavutköy Boğazköy Bülent Sokak, yağmur suları nedeniyle adeta göle döndü. Sokak komple trafiğe kapatılırken, bir araç yarıya kadar sulara gömüldü. Olay yerine gelen ekipler, suların tahliyesi için çalışma başlattı.

İstanbul'da sağanak yağışa teslim! Esenyurt'ta araçlar mahsur kaldı, evleri su bastı
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ESENYURT'TA CAMİYE SU BASKININA KARŞI KUM TORBALI ÖNLEM ESENYURT'TA CAMİYE SU BASKININA KARŞI KUM TORBALI ÖNLEM İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor
Kaynak: DHA

Pınar Mahallesi, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak yağış sonrası Esenyurt'ta yollar göle döndü! Araçlar mahsur kalırken evleri de su bastı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağanak yağış sonrası Esenyurt'ta yollar göle döndü! Araçlar mahsur kalırken evleri de su bastı - Son Dakika
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