Eskişehir'de Kumar Operasyonu

Haberin Videosunu İzleyin
04.01.2026 20:58
Haber Videosu

Eskişehir'de yasa dışı kumar oynatılan mekandaki demir kapıyı spiralle ortadan ikiye bölerek içeri giren polis ekipleri, kumar makinesiyle çatıdan kaçmaya çalışan şüphelileri film sahnelerini aratmayan operasyonla yakalandı. Kumar oynayan 43 kişiye toplam 498 bin 972 TL cezai işlem uygulandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir binada yasa dışı kumar oynandığına dair ihbar aldı.

KAPI SPİRALLE ORTADAN KESİLDİ

İhbar üzerine adrese giden ve binaya girmeye çalışan ekipler, güçlendirilmiş demir kapıyla karşılaştı. Polis uzun uğraşlar sonucunda spiralle kapıyı ortasından keserek binaya girdi.

Kumar oynatılan mekana kapıyı ikiye bölerek giren polis, çatıdan kaçmaya çalışanları yakaladı

ÇATIDAN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

Bina girişine kamera sistemi koyan şüphelilerin, çevreyi kameradan izledikleri ekiplerce tespit edildi. Binada arama yapan ekipler, valizle beraber çatı kısmından yan bina çatısına kaçmaya çalışan 2 kişi kıskıvrak yakaladı. Kaçmaya çalışan şahsın valizde yapılan kontrolde kumar oynatmada kullanılan tombala makinesi olduğu anlaşıldı.

Kumar oynatılan mekana kapıyı ikiye bölerek giren polis, çatıdan kaçmaya çalışanları yakaladı

TOPLAM 43 KİŞİYE 498 BİN 972 TL CEZA

Binada kumar oynamak için bulunduğu anlaşılan 43 kişiye toplam 498 bin 972 TL cezai işlem uygulanırken, 3 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Kumar oynatılan mekana kapıyı ikiye bölerek giren polis, çatıdan kaçmaya çalışanları yakaladı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Suç, Son Dakika

