Eskişehir Şehitler, Eskişehir'de Anıldı
40 dakika önce
Şehitler, Eskişehir'de anıldıÇanakkale Deniz Zaferi'nin 104'ncü yıldönümü ve Şehitler günü nedeniyle Eskişehir'de tören düzenlenirken, katılanlar şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıp dua okudu.
Şehitler, Eskişehir
'de anıldı Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104'ncü yıldönümü ve Şehitler günü nedeniyle Eskişehir'de tören düzenlenirken, katılanlar şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıp dua okudu.
Eskişehir'deki tören Odunpazarı
ilçesindeki Hava Şehitliği'nde yapıldı. Törene Vali Özdemir Çakacak
, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti
Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı
, Harun Karacan
, Emine Nur Günay
, MHP
Eskişehir milletvekili Metin Nurullah Sazak
, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz
Büyükerşen, şehit yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından askerler tarafından saygı atışı yapıldı. Türkiye
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Şahin ile Hava Yüzbaşı Ali Çevik konuşma yaparken, İl Müftüsü Bekir Gerek
dua okuttu. Vali Özdemir Çakacak, Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen
ile törene katılanlar şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıp dua okudu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:17 Kaynak: DHA
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