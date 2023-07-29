Esneyurt'ta Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Esneyurt'ta Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

29.07.2023 23:37

Esneyurt'ta meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerinde iş yeri çalışanı ile saldırgan arasında çıkan tartışma sonucunda silahlar çekildi. Saldırganlar olay yerine lüks bir cip ile gelmiş ve kaçmışlardır. Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlatmıştır.

İstanbul Esenyurt'ta tekel bayisine gelen 4 kişi, tartıştıkları 3 kişiye kurşun yağdırdı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, cinayet anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde saldırganların, "Yapma" diye yalvarmalarına aldırmadan şahıslara kurşun yağdırdıkları görüldü.

4 KİŞİ TEKELE GELDİLER

Olay, 00.15 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan tekel bayiinde meydana geldi. İş yerine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiyle tartışmaya başladı. Saldırganlar tartışmanın ardından içeridekilere adeta kurşun yağdırdı.

Esneyurt'ta Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralandı. Saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esneyurt'ta Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

KAN DONDURAN ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde, 3 kişi iş yerinde muhabbet ederken, 4 kişi daha içeri giriyor. Yeşil tişörtlü biri ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. Saldırganlardan birinin 'Babanı çağır konuşalım' dediği duyulurken, iş yeri çalışanının, "Şimdi böyle niye geldiniz bana bir söyleyin' diye yanıt veriyor. Beyaz gömlekli saldırgan ise, 'Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım' diyor. Kasada duran çalışan, 'Babam ne paylaşmış söyleyin' diye yanıt verdikten sonra, saldırganlardan birinin 'Sen bilmiyor musun?' dediği duyuluyor. Tartışma esnasında yeşil tişörtlü saldırganın iş yeri çalışanının omzunu sıkmasının ardından, iş yeri çalışanı ile yeşil tişörtlü saldırgan arasında arbede çıkıyor.

Esneyurt'ta Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Arbede sırasında iş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak, yeşil tişörtlü saldırganın ayaklarına ateş ediyor. O sırada saldırganlar şişelerle kasada bulunan kişiye saldırıyor. Beyaz gömlekli saldırgan üzerinde bulunan silahı çıkararak önce iş yeri çalışanına defalarca ateş ediyor. Ardından da işyerinde bulunan iki kişiye daha ateş ediyor.

Esneyurt'ta Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

POLİS SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Saldırganlar olayın ardından, geldikleri siyah renkli lüks cip ile olay yerinden kaçtı. 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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Tekel, Akif, Hassas İçerik, Güncel, Son Dakika

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