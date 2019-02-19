Etü Rektörü Prof.dr. Çakmak, "Yeni Nesil Üniversiteler" Değerlendirme Toplantısına Katıldı

"Yeni Nesil Üniversite Kavramı ve Üniversitelerde Dijital Dönüşüm
Projesi" değerlendirme toplantısı, 14 üniversitenin katılımı ile Ardahan
Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi.
Düzenlenen toplantıya Erzurum Teknik Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Atatürk Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı
, Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut, Artvin
Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Fahrettin Tilki, Batman Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Aydın
Durmuş, Bitlis Eren Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Gümüşhane Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, İzmir
Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper
, Kafkas Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül
, Kırklareli
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür
, Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan
Karacoşkun, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk
katıldı.
Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber'e ETÜ bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mucitpark Bilim ve Fikir Atölyesi hakkında bilgi vererek Ardahan Üniversitesi'nde yapılabilecek benzer projeler için her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.
Rektör Biber ise yapılabilecek işbirliklerinin kendilerini mutlu edeceğini dile getirdi. - ERZURUM