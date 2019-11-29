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EURO 2020 finallerinde kura heyecanı

6 saat önce

A Milli Takım'ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finallerinde mücadele edeceği rakipleri, yarın Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilecek grup kuraları sonucu belli olacak.

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A Milli Takım'ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finallerinde mücadele edeceği rakipleri, yarın Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilecek grup kuraları sonucu belli olacak.

Bükreş ROMEXPO'da TSİ 20.00'de yapılacak kura çekiminde ülkemizi; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1'inci Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, başkan vekili Yılmaz Büyükaydın, yönetim ve icra kurulu üyesi Hamit Altıntop, yönetim kurulu üyeleri Alkın Kalkavan ve Selim Soydan, genel sekreter Kadir Kardaş ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş temsil edecek.

EURO 2020 kuralarında 24 takım 6'şarlı 4 torbada yer alacak. A Milli Takım, kura çekimine 3'üncü torbadan girecek. Ay-yıldızlılar kura prosedürü gereği, 4'erli 6 grubun oluşturulacağı kura çekiminde B Grubu'nda yer almayacak. Böylece milliler, 3'üncü torbada kendisi ile birlikte bulunan Portekiz, Danimarka, Avusturya, İsveç ve Çekya'nın yanı sıra UEFA 2020 finallerinde B Grubu'nda yer alması kesinleşen Belçika, Rusya, Danimarka ile 4'üncü torbadan bu gruba gelecek Finlandiya ya da Galler'den biri ile eşleşemeyecek.

EURO 2020 kura çekimi torbaları şöyle:

1'inci Torba

Belçika

İtalya (Ev sahibi)

İngiltere (Ev sahibi)

Almanya (Ev sahibi)

İspanya (Ev sahibi)

Ukrayna

2'nci Torba

Fransa

Polonya

İsviçre

Hırvatistan

Hollanda (Ev sahibi)

Rusya (Ev sahibi)

3'üncü Torba

Portekiz

TÜRKİYE

Danimarka (Ev sahibi)

Avusturya

İsveç

Çekya

4'üncü Torba

Galler

Finlandiya

Play-Off A Yolu Galibi: ( İzlanda, Bulgaristan, Macaristan, Romanya)

Play-Off B Yolu Galibi: (Bosna, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda)

Play-Off C Yolu Galibi: (İskoçya, Norveç, Sırbistan, İsrail)

Play-Off D Yolu Galibi: ( Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Belarus)


- Takım
Romanya, Bükreş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:31 Kaynak: DHA
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