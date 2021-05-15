Evlat nöbetindeki aileler: "PKK ile İsrail aynıdır" - Son Dakika

Evlat nöbetindeki aileler: "PKK ile İsrail aynıdır"

15.05.2021 15:16

Evlat nöbetindeki aileler: "PKK ile İsrail aynıdır" Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehitlerine ziyaret Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan ve Diyarbakır HDP il binası önünde eylem yapan aileler, Gaziantep'e gelerek Gara şehidi Adil Kabaklı ve Müslüm Altıntaş'ı mezarı başında andı.

Evlat nöbetindeki aileler: "PKK ile İsrail aynıdır"

Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehitlerine ziyaret

GAZİANTEP - Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan ve Diyarbakır HDP il binası önünde eylem yapan aileler, Gaziantep'e gelerek Gara şehidi Adil Kabaklı ve Müslüm Altıntaş'ı mezarı başında andı.

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını için HDP il binası önünde eylem yapan aileler, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Gaziantep'e gelerek Gara şehidi Adil Kabaklı ve Müslüm Altıntaş'ı mezarı başında andı.

"Ha HDP ha İsrail fark etmiyor"

Terör örgütü PKK tarafından 2009 yılında kaçırılan oğlu Yusuf Bektaş için evlat nöbetinde olduğunu belirten baba Celil Bektaş, ölene kadar şehitlerin arkasında olacaklarını ifade etti. İsrail'in Filistin'e yaptıklarının aynısının HDP'e tarafından kendilerine yapıldığını söyleyen Bektaş, "Ben Yusuf Bektaş'ın babasıyım. 2009 yılında kahrolası parti HDP evlatlarımızı bizden çaldı. Evimizi yıktılar. Herkes bayram yapıyor biz maalesef yapamıyoruz. Bunu her zaman her yerde söylüyorum. Ben Diyarbakır'da Kürt, İstanbul'da Türk, Trabzon'da Laz'ım. Gara şehitlerimizi ümitle bekliyorduk ne yazık ki şehitlik haberleri geldi. Ha İsrail ha HDP fark etmiyor. İsrail de çocuk öldürüyor HDP de çocuk öldürüyor. Bunlara destek verenler öbür dünyada bunun hesabını nasıl verecekler çok merak ediyorum. CHP ve İyi Parti'yi şiddetle kınıyorum. Gözünü kapatanları, aileleri duymazdan gelerek kulaklarını tıkayanları kınıyoruz. Biz şehitlerimizin ölene kadar yanındayız. Gara şehitlerimizin ziyaretlerine ilk olarak dün Mardin'e giderek Vedat Kaya'yı ziyaret ederek başladık. Bugün de Gaziantep'e gelerek Gara şehitlerimizden Adil Kabaklı ve Müslüm Altıntaş'ı mezarı başında ziyaret ediyoruz. Daha sonra Malatya'ya gideceğiz. O Karayılan alçağı diyor ki 'Biz Kürt'ü temsil ediyoruz' hayır, bizi temsil edemezler. Onlar Kürt olamazlar. Onlar olsa olsa İsrail uşağı, Amerika'nın uşağı olurlar. Benim oğlumu Amerikan askeri yapmışlar kendi oğullarını Avrupa'da yaşatıyorlar. Neymiş Kürt davasıymış, yalan söylüyorlar. İyi ki arkamızda Cumhurbaşkanımız var, İçişleri Bakanımız var. Biz Türk milleti olarak güçlüyüz ve kimse bizi yıldıramaz. Ben buradan tekrar Gara şehitlerimize ve bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennettir zaten. Ailelerimize tekrardan başsağlığı diliyorum" dedi.

"PKK da İsrail de çocukları öldürüyor"

6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Özkan Aydın'ın babası Süleyman Aydın da, İsrail'in ve PKK'nın aynı olduklarını ve her ikisinin de çocuk katili olduğunu söyleyerek, "Ben Özkan Aydın'ın babasıyım. Diyarbakır HDP binası önünde eylem yapan bir babayım. HDP 6 yıl önce benim oğlumu kandırarak dağa gönderdi. Ben de oğlum için mücadele veriyorum. Biz evlat nöbetindeki aileler olarak şehitlerimizi Ramazan Bayramı'nın birinci gününde ziyaret etmeye başladık. Gara şehitlerimizin ziyaretlerine gidiyoruz. Çünkü bizimle çok mücadele verdiler. Bugün de Gara şehitlerimizden Müslüm Altıntaş ve Adil Kabaklı'nın ziyaretleri için Gaziantep'e geldik. Bu aileler eylemin ilk gününden beri bizim yanımızdaydılar ve bize büyük destekleri oldu. Bu ailelerimizin çocukları, PKK tarafından haince ve alçakça katledildi. Biz ilk günden beri söylüyoruz. Ha HDP ha İsrail değişen bir şey yoktur. HDP bizim çocuklarımızı para karşılığında PKK'ya satıyor. PKK da bizim çocuklarımızı öldürtüyor. Bunu kim yapıyor? PKK ve İsrail yapıyor. İsrail de aynısını yapıyor. İsrail de aynı bunlar gibi yüzlerce çocuğu bombalıyor. O çocukların ne günahı vardı. Benim çocuğumun ne günahı vardı da HDP benim çocuğumu dağa gönderdi. 15 yaşındaki oğlumun yeri okuldu yeri dağ değildi ki. HDP'ye destek verenlere sesleniyorum, siz anne baba değil misiniz? Konu HDP olduğu zaman susuyorsunuz konu Selahattin Demirtaş olduğu zaman coşuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Oğlumla gurur duyuyorum"

Gara şehidi Adil Kabaklı'nın annesi Cennet Kabaklı ise ziyaretlerinden dolayı evlat nöbetindeki ailelere teşekkür ederek, "13 şehidimizin hepsi 6 yıl boyunca PKK tarafından alıkoyulmalarına, işkencelere, açlığa, susuzluğa rağmen her şeye dayanarak bir gün bile 'biz sizdeniz. Bize işkence yapmayın, aç susuz bırakmayın' demediler. Her gün olduğu gibi bugün de oğlumun ziyaretine geldim. Oğlumla gurur duyuyorum" diye konuştu.

Evlat nöbetindeki aileler: PKK ile İsrail aynıdır
Evlat nöbetindeki aileler: PKK ile İsrail aynıdır
Evlat nöbetindeki aileler: PKK ile İsrail aynıdır
Evlat nöbetindeki aileler: PKK ile İsrail aynıdır

Halkların Demokratik Partisi, İsrail, Gara, PKK, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Evlat nöbetindeki aileler: 'PKK ile İsrail aynıdır' - Son Dakika


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