Farklı ülkelerden çocuklar '101 Çiçek Çocuk Değişim Programı'nda buluştu - Son Dakika

Dünyanın farklı ülkelerinden çocuklar, online etkinlikte buluşarak 23 Nisan coşkusunu birlikte yaşadı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de '101 Çiçek Çocuk Değişim Programı' adını taşıyan etkinliğe katılarak çocukların bayram neşesine ortak oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101'inci yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından organize edilen etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, adına yakışır bir şekilde dünyanın dört bir yanından çocukların katılımıyla kutlandı.

ULU ÖNDER ATATÜRK ÇOCUKLARA ANLATILDI

Programın ilk günü, CHP Genel Merkezi ve Kartal Belediyesi koordinatörlüğünde gerçekleşti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Gagavuz Yeri Kıpçak Belediye Başkanı Oleg Garizan, katıldıkları online programda dünya çocukları ile buluşarak kendileri ile sohbet etti, bayramlarını kutladı. Etkinliğe İstanbul-Kartal, Gagavuz Yeri-Kıpçak, Türkmenistan- Aşkabat ve Yunanistan-Gümülcineli çocuklar katıldı. Bayram çocuklarının her biri kendi ülkeleri, şehirleri, kültürleri hakkında diğer arkadaşlarına çeşitli bilgiler verdi. Ayrıca Kartallı çocuklar da diğer ülkelerden katılım sağlayan çocuklara 23 Nisan'ın anlam ve öneminden bahsederek, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve hayatı hakkında bilgiler verdi.

Programın ikinci gününde ise aralarında İstanbul-Kartal, İzmir- Balçova, Edirne, Kırklareli, Çanakkale- Bayramiç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya-Demirhisar, Gagavuz Yeri- Kıpçak, Kosova- Prizren ve İpek, Bosna Hersek, Bulgaristan- Mestanlı, Türkmenistan- Aşkabat, Azerbaycan- Bakü, Yunanistan- Gümülcine, Arnavutluk, Doğu Türkistan, Irak ve Suriye'nin de bulunduğu yurt içi ve yurt dışından birçok çocuğun katılım sağladığı bir başka etkinlik gerçekleşti.

Etkinliğe; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere; Cumhuriyet Halk Partisi Balkan Masası Başkanı Faik Öztrak ile bahsi geçen il ve ilçelerin belediye başkanları da katıldı. Görüşmelerin sonunda tüm katılımcılar, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.