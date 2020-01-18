Fas, Berlin'deki Libya konferansına çağrılmamasını garipsedi - Son Dakika

Fas yönetimi, Libya kriziyle ilgili yarın Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek konferansa davet edilmemesini garip karşıladığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Libya krizinin çözümünü hedefleyen uluslararası çalışmalarda her zaman ön safta yer alan Fas'ın söz konusu konferansın dışında tutulmasının garipsendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Fas, Almanya'nın ev sahipliğini yapacağı ve ABD, Rusya, Fransa, İngiltere, Çin, Türkiye, İtalya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Cezayir ve Kongo'nun katılacağı konferansa katılım ilkelerini belirleyen kıstasları ve güdüleri anlamamaktadır." ifadesine yer verildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de 19 Ocak Pazar günü yapılacak Libya Konferansı için devlet ve hükümet başkanları seviyesinde davette bulunmuştu.

Konferansa Türkiye, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir'in yanı sıra BM, AB, Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcilerinin katılacağı, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in de konferansa davet edildiği belirtilmişti.

Daha önce Libya konusunda yürütülen Berlin Süreci kapsamında çalışma düzeyinde 5 toplantı yapılmıştı.