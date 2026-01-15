Fethiye'de Cinayet Davası: Sanıklar Suçlamaları Reddetti - Son Dakika
Fethiye'de Cinayet Davası: Sanıklar Suçlamaları Reddetti

15.01.2026 15:59
Fethiye'de İbrahim Solak'ın tabancayla öldürülmesi davasında sanıklar suçlamaları reddetti.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde İbrahim Solak'ın (23) evinde tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıkan 3'ü tutuklu 6 sanık, suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, eksikliklerin giderilmesi ve delillerin toplanması için duruşmayı erteledi.

Olay, 18 Mayıs'ta Fethiye ilçesi Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Solak'ın evinden tabanca sesi geldiğini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren jandarma ekipleri, Solak'ı kanlar içinde yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekibinin kontrolünde İbrahim Solak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tabancayla öldürüldüğü saptanan Solak'ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Jandarma ekipleri, motosiklet tamircisi olan ve bir süre önce otellerde çalışmak için Denizli'den ilçeye geldiği öğrenilen İbrahim Solak'ın ev arkadaşını gözaltına aldı. Evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, olay günü şüphelilerin eve bahçe duvarından atlayarak girdiğini tespit etti. Görüntüler, Solak'ın ev arkadaşına gösterildi. Olay günü, garson olarak çalıştığı oteldeki işinde olduğunu belirten ev arkadaşı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Jandarma, güvenlik kamerasından tespit edilen şüphelilerin İbrahim Solak'ın arkadaşları Rabia G. (15), Yağmur A., Sefer Kocaaslan ve Murat Kara olduğunu belirledi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde oldukları tespit edilen 4 şüpheli, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, Fethiye Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Kocaaslan, Kara ve Rabia G. tutuklanırken, Yağmur A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca olaya ilişkin Denizli'de oldukları belirlenen Hüseyin K. ve Emine T. de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hüseyin K. ve Emine T. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYRI AYRI MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

İbrahim Solak'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu sanıklar Sefer Kocaaslan, Rabia G., Murat Kara ile tutuksuz sanıklar Yağmur A., Hüseyin K. ile Emine T. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası istendi.

AV TÜFEĞİNİ YASTIĞA DAYAYARAK ATEŞ ETMİŞ

İddianamede, Kocaaslan'ın eski kız arkadaşı Yağmur A.'yı 'kurtarma' bahanesiyle yanına Kara, Hüseyin K. ve Emine T.'yi alarak Denizli'den yola çıktığı daha sonra evi tanıyan Rabia G.'yi de Muğla Ortaca'dan aldıkları yer aldı. İddianameye göre, olay günü evin yakınına park eden şüphelilerden Hüseyin K. ile Emine T. otomobilde beklerken, Kocaaslan, Kara ve Rabia G. eve yöneldi. Anahtar bulunamayınca Rabia G., ikinci kattaki balkona tırmanarak eve girerek kapıyı içeriden açtı. Solak uyuduğu sırada Yağmur A.'nın yüzüne yastık bastırdığı, Kocaaslan'ın da av tüfeğini yastığa dayayarak ateş ettiği belirtildi. Adli Tıp ve kriminal raporlarda, atışın bitişik atış olduğu, kafatasında plastik tapa ile yastığa ait elyaf parçalarının tespit edildiği bilgilerine yer verildi.

'BARUT İZİ NASIL GEÇER' DİYE ARAMA YAPMIŞ

Olay sonrası şüphelilerin otomobille kaçtıkları, Akhisar civarında yakalandıkları kaydedildi. Yağmur A.'nın ifadesinde olayın kaza olduğunu öne sürdüğü, telefon incelemesinde ise 'Eldeki barut izi nasıl geçer' şeklinde arama yapıldığının belirlendiği iddianamede yer aldı.

Davanın ilk duruşması dün Fethiye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Sefer Kocaaslan, Rabia G. ve Murat Kara ile İbrahim Solak'ın babası Umut Solak ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan sanıklar Yağmur A., Hüseyin K. ve Emine T. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Mahkeme başkanınca iddianamenin okunmasının ardından savunmalara geçildi. Sanık Rabia G., olay günü bölgeye gelişlerini anlatarak, balkondan girdiklerini ve sanıklar Sefer Kocaaslan ile Murat Kara'ya evin kapısını açtığını söyledi. Rabia G., yatak odasına girdiklerinde Yağmur A.'nın 'Yapma, dur' dediğini, bu sırada tüfeğin patladığını belirtti. Ambulans çağırmak istediğini ancak Kocaaslan'ın buna engel olduğunu ileri sürdü.

TÜFEĞİ BOŞ SANMIŞ

Kocaaslan ise Yağmur A. ile geçmişte birlikte yaşadıklarını, Yağmur A.'nın altınlarını alarak kaçtığını iddia etti. Yağmur A.'nın kendisine 'Gel beni al, beni bırakmıyor' dediğini öne süren Kocaaslan, Hüseyin K.'nin tüfeği verdiğini ve içerisine ses fişeği koyacağını söylediğini belirtti. Tüfeğin boş olduğunu sandığını ifade eden Kocaaslan, yatak odasında Solak'ın kendisine tabanca doğrulttuğunu, silahın tutukluk yaptığını iddia etti. Yastığı Solak'a doğru fırlattığı sırada silah ses geldiğini söyleyen Kocaaslan, Solak'ı kendisinin vurmadığını savundu. Kara da eve Yağmur A.'yı kurtarmak amacıyla girdiklerini öne sürerek, Solak'ın ölümüyle ilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Tutuksuz sanık Yağmur A. ise Kocaaslan ile 2,5 yıl süren bir ilişkileri olduğunu, kendisinin darbedildiğini ve üzerine kredi çekildiğini iddia etti. Solak ile birlikte Sefer Kocaaslan'dan kaçtıklarını belirten Yağmur A., zorla tutulduğu ve müstehcen yayınlara zorlandığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi. O gece gözünü açtığında sanıkların karşısında olduğunu anlatan Yağmur A., silaha doğru gittiği sırada ses geldiğini ve Solak'ı kanlar içinde gördüğünü, telefonunun da elinden alındığını ileri sürdü. Yağmur A., iddianamede yer alan 'Eldeki barut izi nasıl geçer' şeklindeki internet aramasını kendisinin yapmadığını söyledi.

Tutuksuz sanıklar Hüseyin K. ve Emine T. ise olay günü alkollü olduklarını, sadece sigara içmek için araçtan indiklerini, daha sonra gelen kişiler üzerine araca binerek bölgeden ayrıldıklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Eksiklerin giderilmesi ve delillerin toplanması için duruşma ertelendi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İbrahim Solak, Güvenlik, Cinayet, Fethiye, Güncel, Suç, Son Dakika

