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FETÖ'nün 'hacamatçı' mahrem imamı hakkında iddianame - Son Dakika

FETÖ'nün 'hacamatçı' mahrem imamı hakkında iddianame

20.01.2022 00:00
FETÖ'nün 'hacamatçı' mahrem imamı hakkında iddianame

FETÖ/PDY'nin jandarma mahrem yapılanmasında yönetici olduğu iddiasıyla arandığı sırada yurt dışına kaçmak isterken, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalanarak tutuklanan Mehmet Sağlam, hakkında 'silahlı terör yöneticisi olmak' suçundan iddianame düzenlendi.

FETÖ/PDY'nin jandarma mahrem yapılanmasında yönetici olduğu iddiasıyla arandığı sırada yurt dışına kaçmak isterken, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalanarak tutuklanan Mehmet Sağlam, hakkında 'silahlı terör yöneticisi olmak' suçundan iddianame düzenlendi. Sağlam'ın Ankara'da kaldığı eve baskın yapıldığı sırada polisler içerideyken, zili çalan FETÖ'den ihraç eski binbaşılar Ali A. ile Sencer G., polise, ev sahibini tanımadıklarını tavsiye üzerine 'hacamat' yaptırmak için geldiklerini söylemişlerdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Mehmet Sağlam'ın evine 3 Kasım'da operasyon düzenlendi; ancak evde bulunamadı. Polis içeride arama yaparken dairenin zili çaldı. Kapıyı açan polisleri karşısında gören 2 kişinin, FETÖ soruşturması kapsamında daha önce görevden ihraç edilen eski binbaşılar Ali A. ile Sencer G. olduğu belirlendi. Polise, sağlık sorunları yaşadıkları için eve hacamat yaptırmak için geldiklerini söyleyen şüpheliler gözaltına alındı. Biri hakkında daha önce FETÖ'den işlem yapıldığı belirlenen 2 binbaşı emniyetteki işlemlerinin adından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularında FETÖ üyesi olmadıklarını iddia eden şüpheliler, tutuklanmaları istemiyle çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli hakkında soruşturma sürüyor.

YURT DIŞINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDIMehmet Sağlam'ın, 2016'da İstanbul'da yapılan operasyonda yakalanan örgütünün sözde jandarma mahrem yapılanmasında 'Marmara bölge temsilcisi' olarak faaliyet yürüten, 'Zeynel', 'Latif' ve 'Fatih' kod isimlerini kullanan Nihat Keskin'in evinde ele geçirilen hafıza kartında, mahrem yapılanmada yönetici pozisyonunda olduğu tespit edildi. Kaldığı tespit edilen evlere yapılan baskınlarda bir türlü ele geçirilemeyen Sağlam, 23 Aralık 2021'de yurt dışına kaçma hazırlığındayken, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalandı. Hakkında birçok soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunan Sağlam, Ankara'da savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.SORUŞTURMA TAMAMLANDISavcılık, Sağlam ile ilgili soruşturmayı tamamlayarak iddianame düzenledi. İddianamede, 2016'da İstanbul'da yakalanan Nihat Keskin'den ele geçirilen hafıza kartında FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasında yer alan kişilerin örgüt içerisinde hangi konumda oldukları, bu konumdaki kişilere ilişkin bilgiler, veri içerisinde örgüt mensuplarına ilişkin hangi tür bilgilerin olduğu ve veri girişinde kullanılan kodların ne anlama geldiğinin ayrıntılı olarak yer aldığı aktarıldı. İddianamede, ele geçirilen hafıza kartından jandarma yapılanmasında faaliyet gösteren mahrem imamlar olmak üzere FETÖ/PDY mensuplarının örgüt aidiyetleri, iletişim bilgileri, çeşitli örgütsel faaliyetleri ve örgüte müzahir olmayan bir kısım şahıslar ile ilgili örgüt tarafından yapılan faaliyetlere ilişkin birçok bilgiye ulaşıldığı aktarıldı. Ele geçirilen hafıza kartında 'Personel' başlığında sivil kişilerle, 'Katalog' başlığıyla da asker kişiler hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı aktarılarak, Mehmet Sağlam'ın da isminin mahrem yapılanma içerisinde 'müdür' konumunda olduğunun yer aldığı belirtildi. Ayrıca, Sağlam'ın adının itirafçı beyanlarında da geçtiği, FETÖ'nün kapatılan dershanelerinde öğretmenlik yaptığı ve 'Bylock' kullandığının da tespit edildiği aktarıldı.YÖNETİCİLİKTEN CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

İddianamede ifadesine yer verilen Sağlam, suçlamaları kabul etmezken, FETÖ/PDY üyeleriyle irtibatını, bio enerji ve hacamat tedavisi konusunda uzman olmasına bağladı. Savcılık, ele geçirilen belgeler ile itirafçı beyanlarında Sağlam'ın, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasında yer alarak askeri öğrenciler ve personelden sorumlu olduğu, örgüt içerisinde sözde üst yöneticilerinden aldığı talimatlar doğrultusunda sorumlu oldukları askeri personel ile görüştüğü, onları takip ettiği, almış olduğu himmetleri bir üstündeki yöneticiye ilettiği, onlarla toplantılar yaptığı, tüm yapmış olduğu bu faaliyetler sonucunda elde ettiği bilgileri program dahilinde veri girişi yapılmak üzere örgüt içerisinde sözde bir üst konumdaki yöneticiye ilettiğinin tespit edildiğini belirterek, 'Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.


FETÖ'nün 'hacamatçı' mahrem imamı hakkında iddianame
FETÖ'nün 'hacamatçı' mahrem imamı hakkında iddianame
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: FETÖ'nün 'hacamatçı' mahrem imamı hakkında iddianame - Son Dakika
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