Son Dakika Haberleri: FKÖ'den uluslararası topluma "Filistin seçimlerine destek" çağrısı
Son Dakika Güncel FKÖ'den uluslararası topluma 'Filistin seçimlerine destek' çağrısı

FKÖ'den uluslararası topluma "Filistin seçimlerine destek" çağrısı

6 saat önce

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında yapılması planlanan genel seçimlerin başarıyla tamamlanması için uluslararası toplumdan destek istedi.

FKÖ'den uluslararası topluma

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında yapılması planlanan genel seçimlerin başarıyla tamamlanması için uluslararası toplumdan destek istedi.

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere, Avrupa Birliği (AB) ve Afrika Birliği ülkelerinin yanı sıra Latin Amerika ülkeleri ile Avusturalya, Yeni Zelanda, Hindistan, Pakistan ve Güney Afrika dışişleri bakanlarına gönderdiği mektupta Filistin'de yapılması planlanan genel seçimlerin başarıyla tamamlanması için destek çağrısında bulundu.

Ureykat mektubunda, "Barışsever ülkeleri, seçim sürecinin şeffaflığı ve seçimlerin başarıya ulaşması için uluslararası gözlemciler göndermeye ve başta işgal altındaki Kudüs olmak üzere Filistin topraklarında demokratik süreci güçlendirmek ve seçmenlerin işgal devleti İsrail tarafından tehdit edilmeden oylarını kullanabilmelerini sağlamak için Filistin'le ortak hareket etmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin tamamının katılımı olmadan seçimlerin yapılmasının mümkün olmadığına dikkati çeken Ureykat, şunları kaydetti:

"Gazze Şeridi'ndeki İsrail işgalinin sürmesi ve yasa dışı ablukanın yol açtığı duruma rağmen, demokratik sürecin önündeki tüm engelleri aşmayı ve bu şekilde ilerlemeyi hedefliyoruz."

Gazze Şeridi'nde özgür, adil ve şeffaf bir seçimin yapılabilmesi için gereken garantiyi aldıklarını vurgulayan Ureykat, mektubunda şu ifadelere de yer verdi:

"İşgal hükümetinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te de bu süreci engellemeyeceğine dair güvenceyi almalıyız."

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 7 Ekim'de, önce genel seçimlerin, birkaç ay sonra da devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesine hazırlık yapılması için ilgili makamlara talimat vermişti.

Filistin Merkez Seçim Komitesi, 30 Ekim'de başkanlık ve genel seçimlerin eş zamanlı yapılması gerekmediği konusunda Hamas dahil Filistinli grupların çoğunun onayını aldıklarını duyurmuştu.

Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilemedi.

Filistin genelinde 2006'da ilk defa yapılan seçimlerde, 132 sandalyelik Filistin Meclisi'nin 76 sandalyesini Hamas kazanırken, Filistin yönetimini elinde bulunduran Fetih hareketi ise sadece 43 sandalyede kalmıştı.

Avrupa Birliği, Filistin, Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:24 Kaynak: AA
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