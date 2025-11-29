Forex Yüzünden Ailesini Kaybeden Öğretmen - Son Dakika
29.11.2025 09:42  Güncelleme: 10:55
Adana'da bir öğretmen, forexte kaybettiği paralar sebebiyle ailesinden ayrı kaldı ve tehdit edildi.

Biyoloji öğretmeni 3 çocuk babası Yalçın Keklik (49) 26 yıldır öğretmen olduğunu ancak forex yüzünden borç batağına düşüp kendini bitirdiğini söyledi.

"KENDİMİ REZİL ETMİŞ BİR İNSANIM"

İnternet üzerinden forex sistemine para aktararak kaldıraç sistemine para yatırdığını anlatan Keklik, "Forex yüzünden kendimi bitirmiş ve rezil etmiş bir insanım. Yıllarca ailemden her şeyi sakladım. Borçlarımı borçla kapatmaya çalıştım. Paraları forex üzerinden kazanma umuduyla yatırdım ve hepsini kaybettim. Aşağı yukarı 2 milyon lira civarında kaybettim" dedi.

"4 MİLYONA YAKIN BORCUM VAR, AİLEMİ KAYBETTİM"

Konuşmasını sürdüren Keklik "Kaybettiğim paralardan dolayı borçlandım. Sağdan soldan borç aldım. O borcu da zamanında ödeyemedim. Ailemin büyük kısmını bu şekilde kaybettim. Şu an piyasaya toplamda 4 milyona yakın borcum var. Alacaklılar sürekli arayıp tehdit ediyorlar. 'Borcunu ödemezsen ailenin adresini biliyoruz ve gerekeni yapacağız' diyorlar. Forex bir kumardır kimse oynamasın. Ben bu yüzden her şeyimi kaybettim. Çocuklarım bile benim ölmemi istiyor" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Çaresiz kalan Keklik, karton üzerine yardım istediğini belirten yazılar yazıp zor durumunu gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

10:39
