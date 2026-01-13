Fransa'da çiftçilerden sert protesto: Meclisin önüne 30 ton patates döktüler - Son Dakika
Fransa'da çiftçilerden sert protesto: Meclisin önüne 30 ton patates döktüler

13.01.2026 21:37  Güncelleme: 23:19
Avrupa Birliği ile Güney Ortak Pazarı arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkan Fransız çiftçiler, Paris'te protestolarını sertleştirdi. Ulusal Meclis'in önüne 30 ton patates döken üreticiler, anlaşmanın tarım sektöründe haksız rekabete yol açacağını savundu.

Fransa'da Avrupa Birliği ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imza aşamasına gelen serbest ticaret anlaşmasına tepki gösteren çiftçiler, başkent Paris'te dikkat çeken bir eyleme imza attı. Anlaşmanın tarım sektörünü olumsuz etkileyeceğini savunan üreticiler, Ulusal Meclis'in önüne tonlarca patates dökerek tepkilerini dile getirdi.

ULUSAL MECLİS ÖNÜNDE SEMBOLİK EYLEM

Fransa Patates Üreticileri Ulusal Birliği (UNPT), ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Ulusal Meclis'in karşısında bulunan Concorde Köprüsü önünde patates dağıtıldığını duyurdu. Açıklamada, eylemin artan normlara karşı bir tepki ve çiftçilere destek veren vatandaşlara teşekkür amacı taşıdığı belirtildi.

30 TON PATATES DÖKÜLDÜ

UNPT tarafından paylaşılan görüntülerde, çiftçilerin traktörlerle Ulusal Meclis'in önüne patates döktüğü anlar yer aldı. Ulusal basında yer alan haberlerde, Meclis önüne dökülen patates miktarının yaklaşık 30 ton olduğu aktarıldı.

Ülkenin en büyük tarım kuruluşlarından Ulusal Tarım İşletmecileri Sendikaları Federasyonu (FNSEA), UNPT'nin eyleminin federasyonun seferberlik çağrısına destek amacı taşıdığını açıkladı. Açıklamada, Fransız tarım sektörünün gelirlerini, üretim standartlarını ve tarımsal egemenliğini korumak için birlik içinde ve kararlı olduğu vurgulandı.

PARİS'TE TRAKTÖRLÜ KONVOYLAR

Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde çiftçi sendikalarının öncülüğünde düzenlenen protestolarda, sabahın erken saatlerinde ilk traktör konvoyları başkente giriş yaptı. Valilik izniyle düzenlenen gösterilerde 350'den fazla traktörle yüzlerce çiftçi, Şanzelize Caddesi'ne doğru ilerledi.

"HAKSIZ REKABET" UYARISI

FNSEA koordinasyonunda gerçekleştirilen eylemlerde, AB-MERCOSUR anlaşmasının çiftçiler aleyhine haksız rekabete yol açabileceği belirtilerek, acil ve somut bir eylem planı talep edildi.

AB-MERCOSUR ANLAŞMASI NEDEN TEPKİ ÇEKİYOR ?

AB ülkeleri, Aralık 2025'te planlanan ancak çiftçi protestoları ve Fransa, İtalya ile Polonya'nın karşıt tutumu nedeniyle ertelenen AB-MERCOSUR serbest ticaret anlaşmasını 9 Ocak'ta onayladı. Paraguay'da 17 Ocak'ta imzalanması planlanan anlaşma kapsamında, MERCOSUR ülkelerine sığır eti, kümes hayvanları, süt ürünleri, şeker ve etanol gibi tarım ürünlerinde gümrük avantajları sağlanması öngörülüyor.

Avrupalı çiftçiler ise düşük üretim standartlarına sahip ucuz tarım ürünlerinin AB pazarını doldurabileceğini savunarak, bunun birçok aile çiftliğinin iflasına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA

