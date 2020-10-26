Fransa Girişimciler Hareketi'nden boykot açıklaması: 'Şantajlara boyun eğmek söz konusu değildir, hükümetin yanındayız' - Son Dakika
BBC

Fransa Girişimciler Hareketi'nden boykot açıklaması: 'Şantajlara boyun eğmek söz konusu değildir, hükümetin yanındayız'

26.10.2020 20:57
Fransa Girişimciler Hareketi'nden boykot açıklaması: 'Şantajlara boyun eğmek söz konusu değildir, hükümetin yanındayız', System.String[]

Fransız Girişimciler Hareketi (Medef) Başkanı Geoffroy Roux de Bézieux, boykot çağrılarıyla ilgili "Şantajlara boyun eğmek söz konusu bile değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki gerilim ve Türkiye ile birçok Arap ülkesinde Fransız ürünlerine boykot çağrısı Fransa'nın başlıca gündem maddesi oldu.

RMC yayınına konuşan Fransız Girişimciler Hareketi (Medef) Başkanı Geoffroy Roux de Bézieux, boykot çağrılarıyla ilgili "Şantajlara boyun eğmek söz konusu bile değildir" dedi.

Fransa'da 1946'da kurulan Medef'e 750 binden fazla şirket üye. Üyelerin %90'o küçük ve orta ölçekli işletmeler. Medef, Fransız şirketleri için ülke genelinde ve ülke dışında lobicilik faaliyetleri yürütüyor ve Fransa'nın en köklü girişimciler hareketlerinden biri olarak görülüyor.

Bézieux 'Cumhuriyetçi değerlere sahip çıkılması' gerektiğini belirtip "Öyle bir an gelir ki, prensipleri, işlerimizi geliştirme imkanlarının önünde tutmamız gerekir. Bizler, Fransız hükümeti ile tamamen dayanışma içindeyiz ve firmalara bu şantaja direnmeleri ve maalesef bu boykotu şimdilik sineye çekmeleri çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.

Fransa'ya boykot çağrılarına 'Orta Doğu kaynaklı ürünlere de boykotla karşılık verilip verilmeyeceği' sorusuna ise Bézieux "Aptallığa aptallıkla karşılık vermeyelim. Neresei olursa olsun boykot etmek söz konusu değildir. Mesele, cumhuriyetçi değerlere sahip çıkmaktır" dedi.

Boykot çağrılarından en çok gıda ürünlerinin ve Orta Doğu ülkelerinin en çok rağbet gösterdiği lüks markalar ile kozmetik ürünleri satan şirketlerin etkilenebileceği belirtiliyor.

Fransa İslam Konseyi: 'Ülkenizin çıkarlarını düşünün'

Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkanı Mohammed Moussaoui de Fransa'daki Müslümanlara seslenip boykot kampanyası karşısında 'ülkelerinin çıkarını korumaları' çağrısında bulundu.

Moussaoui, boykot çağrılarının 'bölünme' yaratacağını ve 'geri tepecek bir adım' olabileceğini söyledi.





Moussaoui, "Fransa büyük bir ülke, Müslüman vatandaşlar zulüm görmüyor, özgürce camilerini inşa edebiliyor, inançlarını özgürce yaşayabiliyorlar" dedi.

Fransa'da dış ticaretten sorumlu bakan vekili Franck Riester de boykotların etkisinin ne olacağını söylemek için erken olduğunu ifade etti. Riester, "Şimdilik sadece gelecek günlerde nasıl gelişmeler olacağını takip ediyoruz" diye konuştu. Riester, 'Bel, Lactalis ve Danone' gibi gıda ürünleri satan firmalarla temasta olduklarını söyledi.

France Info'ya konuşan Fransız siyaset bilimci Prof. Bertrand Badie de 'mevcut durumda sonuçlarının kaygı verici olmayabileceği' yorumunu yaptı.

Fransız ürünlerinin boykot edilmesi çağrıları yapanlar arasında Türkiye'nin yanı sıra Ürdün, Yemen, Kuveyt, Katar'daki birlikler var.

Resmi kaynaklara göre Fransa'nın bu ülkelerle ticaret hacmi çok büyük değil. Dış Ticaret yıllık verilerinin paylaşıldığı bakanlık raporuna göre Fransa'nın 2019'da Katar'a

Aynı dönemde Fransa'nın Almanya'ya ihracatı ise 70.1 milyar euro oldu. Yakın ve Orta Doğu ülkeleri, Fransız ihracatının yaklaşık %3'lük kısmını oluşturuyor. Paris'in Avrupa Birliği ülkeleri ile ihracatı ise %58,7 oranında.





Sciences Po Enstitüsü Profesörü Frédéric Encel ise boykot kararının bu ülkeler için "sürdürülemez olduğu" görüşünde. Fransız yayın kuruluşu 20 Minutes'e konuşan Encel, "Bu boykot devam ederse, bu ülkeler bütün Avrupa Birliği'nin yaptırımlarıyla karşılaşabilir. Bu onlar için sürdürülebilir bir durum değil" dedi.

Orta Doğu ülkelerinden 'ilk defa Fransız ürünlerine boykot çağrıları' geldiğine dikkat çeken Encel bu tepkiyi de 'abartmamak' gerektiğini söyledi.

Arap ülkelerinde boykot

Ürdün, Kuveyt, Yemen ve Katar'daki bazı süpermarketlerde Fransız saç bakım ve güzellik ürünleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Muhammed Peygamber'in karikatürlerinin gösterilmesi hakkını savunması sonrası raflardan kaldırıldı.





Kuveyt'te Tüketici İşbirliği Dernekleri Birliği, Fransız ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan'da Fransız market zinciri Carrefour'un boykot edilmesine dair bir etiket Pazar günü sosyal medyada en popüler ikinci etiket oldu.

Mısır'da da bazı siyasetçiler Fransız ürünlerine yönelik boykot kampanyası başlattı.

Libya, Suriye ve Gazze Şeridi'nde benzer protestolar görüldü.

Macron, bu protestolar üzerine sosyal medya hesabından "Asla boyun eğmeyeceğiz" paylaşımı yaparken Fransız Dışişleri Bakanlığı, "radikal bir azınlığın" yaptığı boykot çağrılarının "hiçbir dayanağı olmadığını" açıklamasında bulunmuştu.

Fransa Girişimciler Hareketi'nden boykot açıklaması: 'Şantajlara boyun eğmek söz konusu değildir, hükümetin yanındayız'
Fransa Girişimciler Hareketi'nden boykot açıklaması: 'Şantajlara boyun eğmek söz konusu değildir, hükümetin yanındayız'
Fransa Girişimciler Hareketi'nden boykot açıklaması: 'Şantajlara boyun eğmek söz konusu değildir, hükümetin yanındayız'
Fransa Girişimciler Hareketi'nden boykot açıklaması: 'Şantajlara boyun eğmek söz konusu değildir, hükümetin yanındayız'

Cumhurbaşkanı, Orta Doğu, Fransa, söz, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa Girişimciler Hareketi'nden boykot açıklaması: 'Şantajlara boyun eğmek söz konusu değildir, hükümetin yanındayız' - Son Dakika Dünya

BBC

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