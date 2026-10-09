Fuat Oktay, Afgan öğrencilerle Meclis\'te bir araya geldi

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Afgan Öğrenciler Şurası (Afgan Students Association-ASA) heyetini Meclis’te kabul etti.

Afganistan Öğrenciler Şurası tarafından Ankara’da düzenlenen “Sahn-ı Seman” kampı kapsamında gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye’de lisans/ lisansüstü eğitim gören Afgan öğrencilerle bir araya gelen Oktay, öğrencilerin eğitim süreçleri, Afganistan’ın geleceği ve iki ülke arasındaki ilişkiler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"AFGAN ÖĞRENCİLER TÜRKİYE'DE MİSAFİR DEĞİL, EV SAHİBİDİR"

Oktay, görüşmenin başında yaptığı konuşmada, Afgan öğrencilerin Türkiye’de “misafir değil, ev sahibi” olduğunu belirterek, Türkiye’nin Afgan öğrenciler için ikinci bir vatan niteliğinde olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'DE 10 BİN AFGANİSTAN UYRUKLU ÖĞRENCİ BULUNUYOR"

Türkiye’de halen Afganistan uyruklu 9 bin 670 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Oktay, bu öğrencilerin 1.525’inin ön lisans, 5.638’inin lisans, 2.066’sının yüksek lisans ve 441’inin doktora düzeyinde öğrenim gördüğünü söyledi.

"AFGANİSTAN'IN GELECEĞİNİN İNŞASINDA SİZLERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR"

Afgan öğrencilerle Türkiye’de bir araya gelmekten ve Afganistan’ın geleceğini konuşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Oktay, öğrencilerin güçlü bir Afganistan’ın Türkiye’deki temsilcileri olduğunu kaydetti. Afganistan’ın geleceğinin inşa edilmesinde nitelikli insan kaynağının önemine dikkati çeken Oktay, öğrencilere eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönmeleri çağrısında bulundu. Oktay, “Burada eğitimlerinizi tamamladığınız zaman Afganistan’a dönmenizi çok arzu ederim. Yurt dışında eğitim gördüm. Israrla Türkiye’ye dönmek istedim. Birçok arkadaşımı da teşvik ettim. Bu ülkeye borcumuz var. Bu ülke bizi ekmeğinden, suyundan keserek buraya gönderdi. Dönüp bu millete hizmet etmemiz, ülkenin gelişmesine katkı vermemiz lazım.” ifadelerini kullandı.

"SİZ İYİ OLURSANIZ SİZİ BULURLAR"

Afganistan’ın sahip olduğu doğal kaynaklar, genç nüfus ve beşerî sermayeye işaret eden Oktay, öğrencilerin kendi alanlarında en iyi olma hedefiyle hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. Oktay, “Sizin her birinizin kendi alanınızla ilgili ‘en iyi olacağım’ iddiasında olmanız lazım. Siz iyi olursanız sizin peşinizden gelir, sizi bulurlar. Afganistan hükümeti sizi bulur.” dedi.

"TECRÜBELERİNİZ, TÜRKİYE'YE YAPTIĞINIZ HİZMET BİZİM ONLARCA GÜN ALACAĞIMIZ EĞİTİMDEN DAHA ÖNEMLİDİR"

Afgan Öğrenciler Şurası heyeti adına konuşan Şura Başkanı Sayed Sulaiman Nabil ise Şura’nın Türkiye’nin 51 ilinde teşkilatlandığını, farklı şehirlerde kamp, seminer ve eğitim programları düzenlediklerini anlattı. Şura olarak temel hedeflerinin “Geleceğin Afganistan’ını nasıl inşa ederiz?” sorusuna cevap aramak olduğunu belirten Nabil, Afganistan’ın dış politikasının gelecekte nasıl şekillendirilebileceği ve ülkenin bölgesinde daha etkin bir aktör haline nasıl gelebileceği konusunda Türkiye’nin tecrübelerinden yararlanmak istediklerini söyledi. Nabil, “Tecrübeleriniz, Türkiye’ye yaptığınız hizmetler bizim onlarca gün alacağımız eğitimden daha önemlidir.” ifadesini kullanarak kendilerine vakit ayırmalarından dolayı Şura üyeleri adına Fuat Oktay’a teşekkür etti.

OKTAY, AFGAN ÖĞRENCİLERİN SORULARINI YANITLADI

Açılış konuşmalarının ardından Afgan öğrencilerin sorularını yanıtlayan Fuat Oktay, öğrencilerin Türkiye’deki eğitim süreçleri, Afganistan’ın geleceği, Türkiye-Afganistan ilişkileri ve iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Oktay, öğrencilerin Türkiye’de edindikleri bilgi ve birikimi Afganistan’ın kalkınmasına katkı sağlayacak şekilde değerlendirmelerinin önemine dikkati çekti.

Yaklaşık iki saat süren görüşme, soru-cevap bölümünün ardından gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Toplantının ardından Afgan uyruklu öğrenciler Oktay’a yoğun ilgi göstererek kendisiyle tek tek fotoğraf çektirdi ve görüşme dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

AFGAN ÖĞRENCİLER ŞURASI, 51 İLDEKİ 5 BİNDEN FAZLA AFGAN ÖĞRENCİDEN OLUŞUYOR

Afgan Öğrenciler Şurası, Türkiye’de öğrenim gören Afgan öğrenciler arasındaki ulusal dayanışmayı güçlendirmek, etnik, dini, dilsel ve bölgesel farklılıkların ötesinde ortak bir platform oluşturmak amacıyla 2019 yılında kuruldu.

Türkiye genelindeki faaliyet alanını son yedi yılda genişleten Şura, bugün 51 ilde faaliyet gösteriyor ve 5 binden fazla Afgan öğrenciyle doğrudan iletişim kuruyor. Şura, kuruluşundan bu yana Afgan öğrencileri ortak kimlik ve ortak çıkarlar etrafında bir araya getirirken, akademik, kültürel ve sosyal alanlarda iş birliği ve fikir alışverişini destekleyen faaliyetler yürütüyor.