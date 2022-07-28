Full Elektrikli Rolls-Royce Spectre'ın İkinci Test Aşaması Devam Ediyor

Rolls-Royce'un ilk full elektrikli aracı olan Spectre için 2,5 milyon km'lik test programı devam ediyor. Güney Fransa'nın Provence ve Cote D'Azur bölgelerinde 625.000 km'lik test aşamasında, sürüşte yeni standart için emsalsiz işlem hızlarından yararlanıldı. Üretim için onaylanan tescilli akıllı süspansiyon sistemi, pil paketinin yapıya entegre edilmesiyle sağlanan sağlamlıkta yüzde 30 artış ile Spectre test sürüşlerinin yaklaşık yüzde 40 tamamlandı. 0,25'lik yeni sürtünme katsayısı, Spectre'ı şimdiye kadarki en aerodinamik Rolls-Royce yapıyor.

Otomobil, tamamen elektrikli bir aktarma organını, markanın Architecture of Luxury platformuna entegre etmenin olağanüstü potansiyelini ortaya çıkarıyor. Spectre, en son yazılım ve donanım geliştirmelerinin mümkün kıldığı, sürücü girdilerine ve yol koşullarına kesin olarak tanımlanmış yanıtlarla sistem orkestrasını koordine ederken, Rolls-Royce deneyimini en yüksek çözünürlükte sunuyor.

İçten yanmalı motora bağlı herhangi bir kısıtlama olmaksızın, akülü elektrikli araç, markanın 118 yıllık tarihinde Rolls-Royce deneyiminin en saf ifadesini sunmaya hazırlanıyor. Bu son test aşaması, parlak, cesur, tamamen elektrikli bir geleceğe doğru ilerlerken Rolls-Royce için sembolik bir değişimi destekleyen bir dizi gelişmiş teknolojiyi kanıtlıyor.

Spectre'nin alüminyum mimarisi, sağlamlığı sağlayan çelik bölümlerle güçlendirildi. Bu, şimdiye kadarki tasarlanan Rolls-Royce araçlarının en büyük gövde yapısı olarak çıkıyor. Tek parça yan panelin uzunluğu yaklaşık dört metre. Aynı şekilde yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki direksiz araç kapıları da Rolls-Royce tarihinin en uzun kapıları olma özelliğini taşıyor.

Otomobilin mevcut tüm Rolls-Royce motorlu araçlarda yüzde 30'luk bir iyileştirmeyi temsil eden sağlamlığı, pilin kendisinin son derece sağlam yapısının Spectre'ın alüminyum uzay çerçeve mimarisine entegre edilmesiyle de elde edildiği belirtiliyor.

ROLLS-ROYCE SPECTRE: YENİ BİR AERODİNAMİK STANDART

Miramas'ta zorlu rüzgar tüneli testi, dijital modelleme ve sürekli yüksek hız testinin ardından Spectre'ın sürtünme katsayısı (cd) 0.25 olarak onaylandı. Bu, yalnızca Rolls-Royce bağlamında bir rekoru temsil etmekle kalmıyor, aynı zamanda lüks sektöründe eşi görülmemiş bir durum olarak ortaya çıkıyor.

Rolls-Royce Motor Cars CEO'su Torsten Müller-Ötvös, Spectre'ın ilk müşteri teslimatlarının 2023'ün dördüncü çeyreğinde başlayacağı bilgisini verdi.