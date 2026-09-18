Funda Arar yapay zekayı ruhsuz buldu! \'Ortalığı karıştırıyor\'

“SMART SAHNE”, SAHNE ALDI

D-Smart Spor ve Dream Türk’ün ortak yapımı “Sahne Smart” ekran yolculuğuna başladı. Zeynep Bozkaya ve Berke Kosova’nın sunumuyla popüler kültürün nabzını tutan programın ilk konuğu Türk müziğinin güçlü sesi Funda Arar oldu.

TRENDLER ÖN PLANDA

Arar, müzik dünyasında kalıcı olmanın ve zamansız eserler üretmenin zorluklarına değinerek “Zamansız olmak kolay değil. Müzikal altyapınızın çok güçlü olması gerekiyor. Bu sıralar ne yazık ki sadece trendler ön planda. Yeni çıkan genç meslektaşlarımız ancak tecrübe ede ede bu işi öğrenecekler.” dedi.

40 SENE SONRA DA DİNLENECEK

Kariyerinin mihenk taşlarından olan “Senden Öğrendim” şarkısının kendisindeki yerinin ayrı olduğunu vurgulayan sanatçı, “İnanılmaz bir beste ve üzerine yazılmış harikulade sözler var. Söz ve müziğin bu denli kusursuz iç içe geçtiği çok az eser vardır; acayip fena bir şarkı. Bence çok özel ve bundan 30-40 sene sonra da dinlenmeye devam edecek.” diye konuştu.

AYNI TADI VERMİYOR

Usta yorumcu, müzik sektörünü dönüştüren yapay zekânın ruhsuzluğuna dikkat çekerek “Bana gelen demoların çoğunluğu artık yapay zekâ destekli. Yapay zekâya okutulan besteler, bir insan tarafından seslendirildiğinde aynı duyguyu ve tadı vermiyor. Bestecilerin yapay zekâdan destek aldığı iyi örnekler olsa da beste tamamen yapay zekâya bırakıldığında ortaya çıkan iş kesinlikle daha kötü oluyor. Beğendiğim istisnai işler çıksa da geneli maalesef olmuyor; yapay zekâ ortalığı karıştırıyor.” dedi.

TAHAMMÜLSÜZLÜK HALİ

Son dönemde dinleyiciyle buluşan “Bana Bir Gülümse Ismarla” şarkısının arka planını anlatan Funda Arar, “Günümüzde ciddi bir sevgisizlik, gülümsememe ve tahammülsüzlük hâli mevcut. Bu şarkıyı tam da bu duygulara dikkat çekmek ve bir tebessüm yaratabilmek için yapmak istedim.” ifadelerini kullandı.

FİLENİN SULTANLARI

Başarılı sanatçı, koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu hatırlatarak futbola harcanan dev bütçelere rağmen uluslararası arenadaki en büyük gururun voleyboldan geldiğini söyledi ve “Millet olarak yüzümüzü asıl güldüren her zaman Filenin Sultanları oldu.” diyerek milli voleybolcuları tebrik etti.

ÇOK KEYİFLİYDİ

Programın dinamizminden ve keyifli sohbetinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Funda Arar, “Sahne Smart çok keyifliydi, hazırlanan konular ve etaplar harikaydı. Zaman zaman sert çıkışlarım olmuş olabilir ama sohbet etmekten büyük mutluluk duydum. Yolunuz açık olsun, izleyicisi bol bir yayın dönemi diliyorum.” dedi.

VAR’A DA GİDİLECEK MODA VE MAGAZİN DE YORUMLANACAK

Zeynep Bozkaya ve Berke Kosova’nın sunduğu Smart Sahne’de konuklar için özel bir VAR bölümü olacak. Hayatınızda VAR’a gitme şansınız olsa neyi değiştirirdiniz diye sorulacak. Haftanın moda trendleri ve magazin dünyasının gündemine oturan konularda konuşulacak. Spor ise programın akışında çok önemli bir yere sahip olacak.

GÜNDEMİ BELİRLEYECEK

Dinamik kurgusu, eğlenceli stüdyo etapları ve röportajlarıyla gündemi belirlemeye hazırlanan “Sahne Smart”, her Salı 21.00’de Spor Smart, her Çarşamba 20.00’de Dream Türk ekranlarında izleyicilerle buluşacak.