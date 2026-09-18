Funda Arar yapay zekayı ruhsuz buldu! 'Ortalığı karıştırıyor' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Funda Arar yapay zekayı ruhsuz buldu! 'Ortalığı karıştırıyor'

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Funda Arar yapay zekayı ruhsuz buldu! \'Ortalığı karıştırıyor\'
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü Sanatçı Funda Arar, müzik sektörünü dönüştüren yapay zekâ teknolojisinin ruhsuzluğuna dikkat çekerek “Bana gelen demoların çoğunluğu artık yapay zekâ destekli. Beğendiğim istisnai işler çıksa da geneli maalesef olmuyor; yapay zekâ ortalığı karıştırıyor.” dedi.

“SMART SAHNE”, SAHNE ALDI

D-Smart Spor ve Dream Türk’ün ortak yapımı “Sahne Smart” ekran yolculuğuna başladı. Zeynep Bozkaya ve Berke Kosova’nın sunumuyla popüler kültürün nabzını tutan programın ilk konuğu Türk müziğinin güçlü sesi Funda Arar oldu.

TRENDLER ÖN PLANDA

Arar, müzik dünyasında kalıcı olmanın ve zamansız eserler üretmenin zorluklarına değinerek “Zamansız olmak kolay değil. Müzikal altyapınızın çok güçlü olması gerekiyor. Bu sıralar ne yazık ki sadece trendler ön planda. Yeni çıkan genç meslektaşlarımız ancak tecrübe ede ede bu işi öğrenecekler.” dedi.

40 SENE SONRA DA DİNLENECEK

Kariyerinin mihenk taşlarından olan “Senden Öğrendim” şarkısının kendisindeki yerinin ayrı olduğunu vurgulayan sanatçı, “İnanılmaz bir beste ve üzerine yazılmış harikulade sözler var. Söz ve müziğin bu denli kusursuz iç içe geçtiği çok az eser vardır; acayip fena bir şarkı. Bence çok özel ve bundan 30-40 sene sonra da dinlenmeye devam edecek.” diye konuştu.

Funda Arar yapay zekayı ruhsuz buldu! 'Ortalığı karıştırıyor'

AYNI TADI VERMİYOR

Usta yorumcu, müzik sektörünü dönüştüren yapay zekânın ruhsuzluğuna dikkat çekerek “Bana gelen demoların çoğunluğu artık yapay zekâ destekli. Yapay zekâya okutulan besteler, bir insan tarafından seslendirildiğinde aynı duyguyu ve tadı vermiyor. Bestecilerin yapay zekâdan destek aldığı iyi örnekler olsa da beste tamamen yapay zekâya bırakıldığında ortaya çıkan iş kesinlikle daha kötü oluyor. Beğendiğim istisnai işler çıksa da geneli maalesef olmuyor; yapay zekâ ortalığı karıştırıyor.” dedi.

TAHAMMÜLSÜZLÜK HALİ

Son dönemde dinleyiciyle buluşan “Bana Bir Gülümse Ismarla” şarkısının arka planını anlatan Funda Arar, “Günümüzde ciddi bir sevgisizlik, gülümsememe ve tahammülsüzlük hâli mevcut. Bu şarkıyı tam da bu duygulara dikkat çekmek ve bir tebessüm yaratabilmek için yapmak istedim.” ifadelerini kullandı.

FİLENİN SULTANLARI

Başarılı sanatçı, koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu hatırlatarak futbola harcanan dev bütçelere rağmen uluslararası arenadaki en büyük gururun voleyboldan geldiğini söyledi ve “Millet olarak yüzümüzü asıl güldüren her zaman Filenin Sultanları oldu.” diyerek milli voleybolcuları tebrik etti.

ÇOK KEYİFLİYDİ

Programın dinamizminden ve keyifli sohbetinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Funda Arar, “Sahne Smart çok keyifliydi, hazırlanan konular ve etaplar harikaydı. Zaman zaman sert çıkışlarım olmuş olabilir ama sohbet etmekten büyük mutluluk duydum. Yolunuz açık olsun, izleyicisi bol bir yayın dönemi diliyorum.” dedi.

VAR’A DA GİDİLECEK MODA VE MAGAZİN DE YORUMLANACAK

Zeynep Bozkaya ve Berke Kosova’nın sunduğu Smart Sahne’de konuklar için özel bir VAR bölümü olacak. Hayatınızda VAR’a gitme şansınız olsa neyi değiştirirdiniz diye sorulacak. Haftanın moda trendleri ve magazin dünyasının gündemine oturan konularda konuşulacak. Spor ise programın akışında çok önemli bir yere sahip olacak.

GÜNDEMİ BELİRLEYECEK

Dinamik kurgusu, eğlenceli stüdyo etapları ve röportajlarıyla gündemi belirlemeye hazırlanan “Sahne Smart”, her Salı 21.00’de Spor Smart, her Çarşamba 20.00’de Dream Türk ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Yapay ZekaFunda ArarMüzikSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hemşire annesi ve sağlık memuru babasının hastanesine hekim olarak atandı Hemşire annesi ve sağlık memuru babasının hastanesine hekim olarak atandı
Çifteler’de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında Çifteler'de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı! Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında
Hayrabolu’da otomobiline kurşun yağdı Kuyumcu toptancısı Hamdi Mor kurtarılamadı Hayrabolu'da otomobiline kurşun yağdı! Kuyumcu toptancısı Hamdi Mor kurtarılamadı
Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz’e uğurlanıyor Faz-2’de ilk gaz yıl sonunda yakılacak Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz'e uğurlanıyor! Faz-2'de ilk gaz yıl sonunda yakılacak
CHP’li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda istifa etti: Yoluna bağımsız devam edecek CHP’li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda istifa etti: Yoluna bağımsız devam edecek
Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz kızağa çekildi Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kızağa çekildi
Nathan Ake’nin eşinden şaşırtan paylaşım: Turist fiyatı değil, gerçek fiyatı nedir Nathan Ake'nin eşinden şaşırtan paylaşım: Turist fiyatı değil, gerçek fiyatı nedir?
Pakistan’dan Husilere operasyon sinyali: Kutsal mekanlarımızı korumak vazifemiz Pakistan'dan Husilere operasyon sinyali: Kutsal mekanlarımızı korumak vazifemiz
Gökyüzünde dehşet anları: Londra uçuşunda yolcular birbirine girdi Gökyüzünde dehşet anları: Londra uçuşunda yolcular birbirine girdi
Barcelona’nın oynadığı 7 maçta attığı gol sayısı göz doldurdu Barcelona'nın oynadığı 7 maçta attığı gol sayısı göz doldurdu
Hande Erçel reklam için sarışın oldu Kazancı dudak uçuklattı Hande Erçel reklam için sarışın oldu! Kazancı dudak uçuklattı
Bakan Çiftçi’den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim Bakan Çiftçi'den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun diye talimat verdim
Vincenzo Italiano’dan ilk 11 tercihi için açıklama Vincenzo Italiano'dan ilk 11 tercihi için açıklama
Gürsel Tekin’in görevine son verildi ama gitmiyor Gürsel Tekin'in görevine son verildi ama gitmiyor
Jennifer Lopez sandılar Gözaltı fotoğrafı dünyayı şaşkına çevirdi Jennifer Lopez sandılar! Gözaltı fotoğrafı dünyayı şaşkına çevirdi
17:17
İstanbul Havalimanı’nın 4. pistinden ilk uçak havalandı İşte Erdoğan’ın kalkış iznini verdiği anlar
İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk uçak havalandı! İşte Erdoğan'ın kalkış iznini verdiği anlar
16:49
Montella’dan sürpriz karar Milli Takım’da iki yıldızın kalemi kırıldı
Montella'dan sürpriz karar! Milli Takım'da iki yıldızın kalemi kırıldı
16:46
Her satırı korkunç 6 aylık hamile eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü
Her satırı korkunç! 6 aylık hamile eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü
16:45
Derbide yok Galatasaray’da Osimhen şoku
Derbide yok! Galatasaray'da Osimhen şoku
16:33
Kahreden olay Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldürüp kendini astı
Kahreden olay! Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldürüp kendini astı
16:20
Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler Sağlık kontrolünden geçirildiler
Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler
16:05
4 isim ilk kez çağrıldı İşte A Milli Takımımızın Uluslar Ligi kadrosu
4 isim ilk kez çağrıldı! İşte A Milli Takımımızın Uluslar Ligi kadrosu
16:02
Survivor Beyza ağlaya ağlaya yardım istedi: Kendimi yok etmek üzereyim
Survivor Beyza ağlaya ağlaya yardım istedi: Kendimi yok etmek üzereyim
15:36
Fenerbahçe’de yıldız futbolcunun menisküsü yırtıldı
Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun menisküsü yırtıldı
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeni Parti’ye gönderme: İsim tartışmasıyla günlerini israf ede dursunlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Parti'ye gönderme: İsim tartışmasıyla günlerini israf ede dursunlar
15:13
Mert Günok’un A Milli Takım’ı bırakma nedeni ortaya çıktı Montella detayı bomba
Mert Günok'un A Milli Takım'ı bırakma nedeni ortaya çıktı! Montella detayı bomba
14:52
Özgür Özel’i küplere bindiren olay: Sen buradan git, gelme buraya
Özgür Özel'i küplere bindiren olay: Sen buradan git, gelme buraya
14:12
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
13:54
Kadir İnanır’ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
Kadir İnanır'ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
13:46
iPhone 18 Pro Türkiye’de satışa çıktı İşte fiyatı
iPhone 18 Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı
12:57
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu’ndan ilk açıklama
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 17:31:49. #7.12#
SON DAKİKA: Funda Arar yapay zekayı ruhsuz buldu! 'Ortalığı karıştırıyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement