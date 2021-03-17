Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda 29. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı yarın oynanacak 29. hafta müsabakalarının programı şöyle:
Beyaz Grup
14.00 Kahramanmaraşspor- Manisa (12 Şubat)
14.00 Amed Sportif Faaliyetler- Çorum (Diyarbakır)
14.00 Sancaktepe-Kocaelispor (15 Temmuz)
14.00 Ankara Demirspor-Afjet Afyonspor (TCDD Ankara Demirspor)
14.00 Ergene Velimeşespor- İnegölspor (Mustafa Kemal Atatürk)
14.00 Uşakspor-Hacettepe (Uşak 1 Eylül)
14.00 Şanlıurfaspor- Zonguldak Kömürspor (Şanlıurfa GAP)
14.00 Hekimoğlu Trabzon- Gümüşhanespor (Ortahisar Yavuz Selim)
14.00 Anagold 24Erzincanspor- Sarıyer (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)
Kırmızı Grup
13.00 GMG Kastamonuspor- Turgutluspor (Gazi)
14.00 Karacabey Belediyespor-Bodrumspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
14.00 Sakaryaspor- Kırşehir Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)
14.00 Pazarspor- Mamak (Pazar İlçe)
14.00 Vanspor- Pendikspor (Van Atatürk)
14.00 Etimesgut Belediyespor- Sivas Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 Kırklarelispor-Tetiş Yapı Elazığspor (Kırklareli Atatürk)
14.00 Tarsus İdman Yurdu- Bayburt Özel İdare (Tarsus İlçe)
14.00 Eyüpspor-Serik Belediyespor (Eyüp)
14.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor- Kardemir Karabükspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
Kaynak: AA
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