Futbol: Misli.com 2. Lig

Futbolda Misli.com 2. Ligde beyaz ve kırmızı grupta 31. hafta maçları yarın yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 31. haftanın program şöyle:
Beyaz Grup
14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Afjet Afyonspor (Diyarbakır)
14.00 Hekimoğlu Trabzon- Manisaspor (Ortahisar Yavuz Selim)
15.00 Anagold 24Erzincanspor-Çorumspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)
15.00 Kahramanmaraşspor-Kocaelispor (12 Şubat)
15.00 Sancaktepe- İnegölspor (15 Temmuz)
15.00 Ankara Demirspor- Niğde Anadolu (TCDD Ankara Demirspor)
15.00 Hacettepe- Zonguldak Kömürspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Uşakspor- Gümüşhanespor (Uşak 1 Eylül)
15.00 Şanlıurfaspor- Sarıyer (Şanlıurfa GAP)
Kırmızı Grup
15.00 Pazarspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Pazar İlçe)
15.00 Vanspor- Bayburt Özel İdare (Van Atatürk)
15.00 Kırklarelispor-Serik Belediyespor (Kırklareli Atatürk)
15.00 Tarsus İdmanyurdu- Kardemir Karabükspor (Tarsus İlçe)
15.00 Eyüpspor- Turgutluspor (Eyüp)
15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Etimesgut Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
15.00 Bodrumspor- Kırşehir Belediyespor (Bodrum İlçe)
15.00 Karacabey Belediyespor- Mamak (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
15.00 Sakaryaspor- Pendikspor (Yeni Sakarya Atatürk)
15.00 GMG Kastamonuspor- Sivas Belediyespor (Gazi)
Kaynak: AA
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