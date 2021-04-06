Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de 32. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 32. hafta maçlarının programı şöyle:

Beyaz Grup

14.00 Çorum- Hekimoğlu Trabzon (Çorum Şehir)

15.00 Manisa- Şanlıurfaspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

15.00 Sarıyer- Uşakspor (Yusuf Ziya Öniş)

15.00 Gümüşhanespor-Hacettepe (Gümüşhane Yenişehir)

15.00 Ergene Velimeşespor- Ankara Demirspor (Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Niğde Anadolu- Sancaktepe (Niğde 5 Şubat)

15.00 İnegölspor-Amed Sportif Faaliyetler (İnegöl İlçe)

15.00 Afjet Afyonspor- Kahramanmaraşspor (Zafer)

15.00 Kocaelispor-Anagold 24Erzincanspor (Kocaeli)

Kırmızı Grup

15.00 GMG Kastamonuspor- Karatay Termal 1922 Konyaspor (Gazi)

15.00 Etimesgut Belediyespor- Eyüpspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Turgutluspor- Tarsus İdman Yurdu (Turgutlu 7 Eylül)

15.00 Kardemir Karabükspor- Kırklarelispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00 Serik Belediyespor-Silahtaroğlu Vanspor (Serik İsmail Oğan)

15.00 Bayburt Özel İdare- Pazarspor (Bayburt Genç Osman)

15.00 Tetiş Yapı Elazığspor- Sakaryaspor (Gençlik Merkezi)

15.00 Pendikspor- Karacabey Belediyespor (Pendik)

15.00 Mamak-Bodrumspor (Çubuk İlçe)

15.00 Sivas Belediyespor- Kırşehir Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)