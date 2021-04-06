Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de 32. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 32. hafta maçlarının programı şöyle:
Beyaz Grup
14.00 Çorum- Hekimoğlu Trabzon (Çorum Şehir)
15.00 Manisa- Şanlıurfaspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
15.00 Sarıyer- Uşakspor (Yusuf Ziya Öniş)
15.00 Gümüşhanespor-Hacettepe (Gümüşhane Yenişehir)
15.00 Ergene Velimeşespor- Ankara Demirspor (Mustafa Kemal Atatürk)
15.00 Niğde Anadolu- Sancaktepe (Niğde 5 Şubat)
15.00 İnegölspor-Amed Sportif Faaliyetler (İnegöl İlçe)
15.00 Afjet Afyonspor- Kahramanmaraşspor (Zafer)
15.00 Kocaelispor-Anagold 24Erzincanspor (Kocaeli)
Kırmızı Grup
15.00 GMG Kastamonuspor- Karatay Termal 1922 Konyaspor (Gazi)
15.00 Etimesgut Belediyespor- Eyüpspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Turgutluspor- Tarsus İdman Yurdu (Turgutlu 7 Eylül)
15.00 Kardemir Karabükspor- Kırklarelispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
15.00 Serik Belediyespor-Silahtaroğlu Vanspor (Serik İsmail Oğan)
15.00 Bayburt Özel İdare- Pazarspor (Bayburt Genç Osman)
15.00 Tetiş Yapı Elazığspor- Sakaryaspor (Gençlik Merkezi)
15.00 Pendikspor- Karacabey Belediyespor (Pendik)
15.00 Mamak-Bodrumspor (Çubuk İlçe)
15.00 Sivas Belediyespor- Kırşehir Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
Kaynak: AA
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