Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de 34. hafta maçları tamamlandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Afjet Afyonspor-Hekimoğlu Trabzon: 3-3
Kocaelispor-Şanlıurfaspor: 2-1
Çorum-Uşakspor: 0-1
Manisa-Hacettepe: 0-0
Sarıyer-Zonguldak Kömürspor: 1-1
Ankara Demirspor-Sancaktepe: 2-1
Ergene Velimeşespor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0
Niğde Anadolu-Kahramanmaraşspor: 4-1
İnegölspor-Anagold 24Erzincanspor: 0-0
Kırmızı Grup
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Eyüpspor: 0-1
Bayburt Özel İdare-Karacabey Belediyespor: 0-0
Tetiş Yapı Elazığspor-Bodrumspor: 4-3
Pendikspor-Kırşehir Belediyespor: 2-1
Sivasspor Belediyespor-Mamak: 7-1
GMG Kastamonuspor-Tarsus İdmanyurdu: 2-0
Etimesgut Belediyespor-Kırklarelispor: 2-1
Turgutluspor-Silahtaroğlu Vanspor: 2-1
Kardemir Karabükspor-Pazarspor: 1-2
Serik Belediyespor-Sakaryaspor: 0-3
Kaynak: AA
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