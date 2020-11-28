Futbol: Misli.com 3. Lig - Son Dakika

Futbol: Misli.com 3. Lig

28.11.2020 16:41
Futbol: Misli.com 3. Lig, System.String[]

Misli.com 3. Lig 1, 2 ve 3. gruplarda 11. hafta maçları tamamlandı.

Misli.com 3. Lig 1, 2 ve 3. gruplarda 11. hafta maçları tamamlandı.

Gruplarda oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Malatya Yeşilyurt Belediyespor- Bucaspor 1928: 0-1

Ofspor-Payasspor: 3-1

Nevşehir Belediyespor- Artvin Hopaspor: 4-1

Kızılcabölükspor-1877 Alemdağspor: 2-4

Çankaya FK- Manisaspor: 0-2

Fatsa Belediyespor- Arnavutköy Belediyespor: 1-0

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Belediye Derincespor: 2-1

Antalya Kemerspor-Diyarbekirspor: 1-3

2. Grup:

Kahta 02-Ceyhanspor: 5-0

İskenderun FK-Yomraspor: 0-3

Belediye Kütahyaspor- Büyükçekmece Tepecikspor: 2-1

Halide Edip Adıvarspor- Karaman Belediyespor: 2-1

Ağrı 1970- Yozgatspor 1959: 1-0

Çengelköy Futbol Yatırımları- Darıca Gençlerbirliği: 0-1

3. Grup:

Gölcükspor- Esenler Erokspor: 0-2

Elazığ Karakoçan FK- Isparta 32: 1-1

Yalovaspor-Erbaaspor: 0-1

Cizrespor- Osmaniye FK: 0-2

Çatalcaspor-Altındağspor: 0-0

Arhavispor- Şile Yıldızspor: 0-1

Çarşambaspor- İçel İdmanyurdu: 1-0

Somaspor- Batman Petrolspor: 1-1

KIZILCABÖLÜKSPOR, Manisaspor, Edirnespor, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Misli.com 3. Lig - Son Dakika Spor


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