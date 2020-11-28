Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 1, 2 ve 3. gruplarda 11. hafta maçları tamamlandı.
Gruplarda oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Malatya Yeşilyurt Belediyespor- Bucaspor 1928: 0-1
Ofspor-Payasspor: 3-1
Nevşehir Belediyespor- Artvin Hopaspor: 4-1
Kızılcabölükspor-1877 Alemdağspor: 2-4
Çankaya FK- Manisaspor: 0-2
Fatsa Belediyespor- Arnavutköy Belediyespor: 1-0
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Belediye Derincespor: 2-1
Antalya Kemerspor-Diyarbekirspor: 1-3
2. Grup:
Kahta 02-Ceyhanspor: 5-0
İskenderun FK-Yomraspor: 0-3
Belediye Kütahyaspor- Büyükçekmece Tepecikspor: 2-1
Halide Edip Adıvarspor- Karaman Belediyespor: 2-1
Ağrı 1970- Yozgatspor 1959: 1-0
Çengelköy Futbol Yatırımları- Darıca Gençlerbirliği: 0-1
3. Grup:
Gölcükspor- Esenler Erokspor: 0-2
Elazığ Karakoçan FK- Isparta 32: 1-1
Yalovaspor-Erbaaspor: 0-1
Cizrespor- Osmaniye FK: 0-2
Çatalcaspor-Altındağspor: 0-0
Arhavispor- Şile Yıldızspor: 0-1
Çarşambaspor- İçel İdmanyurdu: 1-0
Somaspor- Batman Petrolspor: 1-1
- Kaynak: AA
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