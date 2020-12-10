Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig'de 13. hafta, ertelenen 4 maç dışında tamamlandı.
Ligde 4 grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Fatsa Belediyespor- Bucaspor 1928: 0-3
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor- Manisaspor: 1-1
Antalya Kemerspor- Arnavutköy Belediyespor: 2-1
Ofspor-Belediye Derincespor: 0-2
Diyarbekirspor-Payasspor: 3-2
Kızılcabölükspor- Nevşehir Belediyespor: 1-1
Malatya Yeşilyurt Belediyespor- Artvin Hopaspor: 4-0
Çankaya FK-1877 Alemdağspor: 0-2
2. Grup:
Mardin Fosfatspor- Kahta 02 Spor: 1-1
İskenderun FK-Ceyhanspor: 1-3
Belediye Kütahyaspor- Fethiyespor: 2-0
Halide Edip Adıvarspor-Yomraspor: 2-2
Tokatspor- Büyükçekmece Tepecikspor: 1-3
Ağrı 1970 Spor- Karaman Belediyespor: 0-2
Çengelköy Futbol Yatırımları-Tekirdağspor: 1-1
Not: Nazilli Belediyespor- Yozgatspor 1959 mücadelesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
3. Grup:
Elazığ Karakoçan FK- Gölcükspor: 0-0
Yalovaspor- Esenler Erokspor: 3-3
Cizrespor- Isparta 32 Spor: 1-5
Çatalcaspor-Erbaaspor: 3-2
Arhavispor-Osmaniyespor: 0-2
Çarşambaspor-Altındağspor: 0-0
Somaspor- Şile Yıldızspor: 3-3
Karşıyaka- İçel İdmanyurdu: 3-1
4. Grup:
Muğlaspor- Siirt İl Özel İdare: 0-1
Sultanbeyli Belediyespor-52 Orduspor: 2-0
1954 Kelkit Belediyespor-Düzcespor: 2-0
68 Aksaray Belediyespor- Alanya Kestelspor: 3-0
Modafen-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-2
Not: Kozanspor-Silivrispor, Bergama Belediyespor- Bursa Yıldırımspor ve Kırıkkale Büyük Anadoluspor- Bayrampaşa karşılaşmaları, Kovid-19 vakaları nedeniyle tehir edildi.
- Kaynak: AA
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