Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'in 27. haftası bugün oynanan maçlarla sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup:

Elazığspor- Ergene Velimeşespor: 0-3 (Hükmen)

Bayburt Özel İdare- Uşakspor: 2-3

Kırşehir Belediyespor- Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0-0

Eyüpspor- Sivas Belediyespor: 3-2

Vanspor FK- Etimesgut Belediyespor: 1-1

GMG Kastamonuspor- Ankara Demirspor: 1-1

Tuzlaspor-Piserro Kahramanmaraşspor: 1-0

Bandırmaspor- Kardemir Karabükspor: 5-0

Sakaryaspor- Niğde Anadolu: 1-0

Beyaz Grup:

Amed Sportif Faaliyetler- Pendikspor: 2-3

İnegölspor-1922 Konyaspor: 0-0

Zonguldak Kömürspor- Sarıyer: 0-0

Çorum FK-Hekimoğlu Trabzon: 0-0

Afjet Afyonspor- Tarsus İdman Yurdu: 2-3

GMG Kırklarelispor- Gümüşhanespor: 3-2