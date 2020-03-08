Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'in 27. haftası bugün oynanan maçlarla sona erdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
Elazığspor- Ergene Velimeşespor: 0-3 (Hükmen)
Bayburt Özel İdare- Uşakspor: 2-3
Kırşehir Belediyespor- Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0-0
Eyüpspor- Sivas Belediyespor: 3-2
Vanspor FK- Etimesgut Belediyespor: 1-1
GMG Kastamonuspor- Ankara Demirspor: 1-1
Tuzlaspor-Piserro Kahramanmaraşspor: 1-0
Bandırmaspor- Kardemir Karabükspor: 5-0
Sakaryaspor- Niğde Anadolu: 1-0
Beyaz Grup:
Amed Sportif Faaliyetler- Pendikspor: 2-3
İnegölspor-1922 Konyaspor: 0-0
Zonguldak Kömürspor- Sarıyer: 0-0
Çorum FK-Hekimoğlu Trabzon: 0-0
Afjet Afyonspor- Tarsus İdman Yurdu: 2-3
GMG Kırklarelispor- Gümüşhanespor: 3-2