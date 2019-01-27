Son Dakika Haberleri: Futbol: Tff 3. Lig

Futbol: Tff 3. Lig

56 dakika önce

TFF 3. Lig'de 19. hafta maçları sona erdi.

Futbol: Tff 3. Lig, System.String[]
TFF 3. Lig'de 19. hafta maçları sona erdi.

Ligde bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Batman Petrolspor-Silivrispor: 1-0

Hekimoğlu Trabzon- Gebzespor: 2-0

Erzin Belediyespor- Tire 1922: 0-0

Büyükçekmece Tepecikspor- Nevşehir Belediyespor: 0-2

Şile Yıldızspor- Ergene Velimeşespor: 2-2

Nazilli Belediyespor- Artvin Hopaspor: 2-0

Körfezspor- Kozan Belediyespor: 0-2

2. Grup

Yeni Orduspor- Altındağ Belediyespor: 2-0

Adıyaman 1954- Kırşehir Belediyespor: 1-3

Pazarspor- Ofspor: 2-2

Elaziz Belediyespor-Alibeyköyspor: 3-2

Van Büyükşehir Belediyespor-Kemerspor 2003: 2-0

Düzcespor- Karşıyaka: 1-1

3. Grup

Diyarbekirspor- Turgutluspor: 2-2

Bayburt İl Özel İdare- Fatsa Belediyespor: 3-0

Cizrespor- Ankara Adliyespor: 2-1

Karacabey Belediyespor-Muğlaspor: 2-1

Bucaspor-Payasspor: 0-1

Yeni Çorumspor- 1461 Trabzon: 0-0

Serik Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor: 1-0

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:46 Kaynak: AA

Spor
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