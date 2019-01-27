Futbol: Tff 3. Lig
56 dakika önce
TFF 3. Lig'de 19. hafta maçları sona erdi.
TFF
3. Lig'de 19. hafta maçları sona erdi.
Ligde bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup Batman
Petrolspor-Silivrispor: 1-0
Hekimoğlu Trabzon- Gebzespor
: 2-0 Erzin
Belediyespor- Tire
1922: 0-0 Büyükçekmece
Tepecikspor- Nevşehir
Belediyespor: 0-2 Şile
Yıldızspor- Ergene
Velimeşespor: 2-2 Nazilli
Belediyespor- Artvin
Hopaspor: 2-0
Körfezspor- Kozan
Belediyespor: 0-2
2. Grup
Yeni Orduspor- Altındağ
Belediyespor: 2-0 Adıyaman
1954- Kırşehir
Belediyespor: 1-3
Pazarspor- Ofspor
: 2-2
Elaziz Belediyespor-Alibeyköyspor: 3-2 Van
Büyükşehir Belediyespor-Kemerspor 2003: 2-0
Düzcespor- Karşıyaka
: 1-1
3. Grup
Diyarbekirspor- Turgutluspor
: 2-2 Bayburt
İl Özel İdare- Fatsa
Belediyespor: 3-0
Cizrespor- Ankara
Adliyespor: 2-1 Karacabey
Belediyespor-Muğlaspor: 2-1
Bucaspor-Payasspor: 0-1
Yeni Çorumspor- 1461 Trabzon
: 0-0
Serik Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor: 1-0
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:46 Kaynak: AA
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