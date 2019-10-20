Son Dakika Haberleri: Futbol: TFF 3. Lig
Son Dakika Spor Futbol: TFF 3. Lig

Futbol: TFF 3. Lig

1 saat önce

TFF 3. Lig'in 9. haftası tek maç dışında tamamlandı.

Futbol: TFF 3. Lig, System.String[]

TFF 3. Lig'in 9. haftası tek maç dışında tamamlandı.

TFF 3. Lig'de 2. ve 3. gruplarda maçlar tamamlanırken, 1. Grup'ta 9. hafta bu akşam oynanacak Ci Group Buca-Kızılcabölükspor maçıyla sona erecek.

Ligde bugün oynanan maçlardan alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Karbel Karaköprü Belediyespor-Tokatspor: 1-1

Anagold 24Erzincanspor-68 Aksaray Belediyespor: 0-0

Serik Belediyespor- Sultanbeyli Belediyespor: 2-1

Erzinspor-Çatalcaspor: 0-0

Düzcespor-Yeni Orduspor: 0-0

Şile Yıldızspor- Manisaspor: 2-2

2. Grup:

Ofspor-Payasspor: 2-1

Kozanspor- Ağrı 1970: 2-1

Erbaaspor- Esenler Erokspor: 1-2

1877 Alemdağspor-Kemerspor 2003: 5-0

Karşıyaka- Kocaelispor: 1-0

Turgutluspor- Cizrespor: 4-2

Belediye Derincespor- Fethiyespor: 0-1

3. Grup

1954 Kelkit Belediyespor- Pazarspor: 1-0

Medical Park Batman Petrolspor-Osmaniyespor: 1-2

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Modafen: 4-0

Altındağ Belediyespor- Darıca Gençlerbirliği: 0-1

Yozgatspor 1959- Halide Edip Adıvarspor: 1-0

Nazilli Belediyespor-Diyarbekirspor: 3-1

Muğlaspor- Karacabey Belediyespor: 1-3

Gölcükspor- Nevşehir Belediyespor: 1-0

Bayrampaşa-Somaspor: 1-0

Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Falcao, parasını alamadığı için oynamıyor iddiası!
Ruhani liderler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimiz için dua etti Ağrı'da, teröristler zırhlı araca saldırdı: 5 askerimiz yaralandı Defne Samyeli ve Cem Yılmaz aşkı kıskançlık yüzünden bitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 18:59:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: TFF 3. Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]