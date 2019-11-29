Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 5. haftası, 10 maçla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 5. haftası, TSİ 23.00'te başlayan A, B, D, E ve F grubu karşılaşmalarıyla sona erdi.
APOEL, deplasmanda Dudelange'yi 2-0 mağlup ederek puanını 7 yaptı ve A Grubu'nda 15 puanlı Sevilla'nın ardından son 32 turuna kalan ikinci takım oldu.
D Grubu'nda Sporting Lizbon, evinde PSV'yi 4-0, LASK da deplasmanda Rosenborg'u 2-1 yendi. Puanını 12 yapan Sporting Lizbon ve 10 puana çıkan LASK, grupta son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.
Celtic, sahasında Rennes'i 3-1'lik skorla geçerek 13 puana yükseldi ve E Grubu'nda son 32 turu bileti aldı.
Gruplarda son hafta karşılaşmaları, 12 Aralık'ta oynanacak.
Beşinci haftada TSİ 23.00'te başlayan maçların sonuçları şöyle:
A Grubu:
Dudelange (Lüksemburg) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-2
Sevilla (İspanya) - Karabağ (Azerbaycan): 2-0
B Grubu:
Lugano (İsviçre) - Kopenhag (Danimarka): 0-1
Malmö (İsveç) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 4-3
D Grubu:
Rosenborg (Norveç) - LASK (Avusturya): 1-2
Sporting Lizbon (Portekiz) - PSV (Hollanda): 4-0
E Grubu:
Lazio (İtalya) - Cluj (Romanya): 1-0
Celtic (İskoçya) - Rennes (Fransa): 3-1
F Grubu:
Vitoria (Portekiz) - Standard Liege (Belçika): 1-1
Arsenal (İngiltere) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2