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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 5. haftası, 10 maçla tamamlandı.

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UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 5. haftası, 10 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 5. haftası, TSİ 23.00'te başlayan A, B, D, E ve F grubu karşılaşmalarıyla sona erdi.

APOEL, deplasmanda Dudelange'yi 2-0 mağlup ederek puanını 7 yaptı ve A Grubu'nda 15 puanlı Sevilla'nın ardından son 32 turuna kalan ikinci takım oldu.

D Grubu'nda Sporting Lizbon, evinde PSV'yi 4-0, LASK da deplasmanda Rosenborg'u 2-1 yendi. Puanını 12 yapan Sporting Lizbon ve 10 puana çıkan LASK, grupta son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.

Celtic, sahasında Rennes'i 3-1'lik skorla geçerek 13 puana yükseldi ve E Grubu'nda son 32 turu bileti aldı.

Gruplarda son hafta karşılaşmaları, 12 Aralık'ta oynanacak.

Beşinci haftada TSİ 23.00'te başlayan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu:

Dudelange (Lüksemburg) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-2

Sevilla (İspanya) - Karabağ (Azerbaycan): 2-0

B Grubu:

Lugano (İsviçre) - Kopenhag (Danimarka): 0-1

Malmö (İsveç) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 4-3

D Grubu:

Rosenborg (Norveç) - LASK (Avusturya): 1-2

Sporting Lizbon (Portekiz) - PSV (Hollanda): 4-0

E Grubu:

Lazio (İtalya) - Cluj (Romanya): 1-0

Celtic (İskoçya) - Rennes (Fransa): 3-1

F Grubu:

Vitoria (Portekiz) - Standard Liege (Belçika): 1-1

Arsenal (İngiltere) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2

Sporting Lizbon, Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:18 Kaynak: AA
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