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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 6. ve son haftası, 6 gruptaki 12 mücadeleyle başladı.

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UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 6. ve son haftası, 6 gruptaki 12 mücadeleyle başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda A, B, C, D, E ve F grubu maçları sona erdi.

Gruptan çıkma şansı kalmayan Trabzonspor, konuk olduğu Basel'e 2-0 yenildi. Bu sonuçla Trabzonspor, C Grubu'nu 1 puanla son sırada tamamladı.

Türk hakem Halis Özkahya'nın yönettiği E Grubu'ndaki Cluj- Celtic maçını, 2-0 ev sahibi Cluj kazandı.

Son karşılaşmaların ardından A Grubu'nda Sevilla ve APOEL, B Grubu'nda Malmö ve Kopenhag, C Grubu'nda Basel ve Getafe, D Grubu'nda LASK ve Sporting Lizbon, E Grubu'nda Celtic ve Cluj, F Grubu'nda da Arsenal ve Eintracht Frankfurt, son 32 turuna çıktı.

TSİ 20.55'te başlayan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sevilla (İspanya): 1-0

Karabağ (Azerbaycan) - Dudelange (Lüksemburg): 1-1

B Grubu

Kopenhag (Danimarka) - Malmö (İsveç): 0-1

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Lugano (İsviçre): 1-1

C Grubu

Basel (İsviçre) - Trabzonspor: 2-0

Getafe (İspanya) - Krasnodar (Rusya): 3-0

TakımlarO G B M A YAvP
Basel

6411124813
Getafe

640284412
Krasnodar

6303711-49
Trabzonspor

6015311-81

D Grubu

LASK (Avusturya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 3-0

PSV (Hollanda) - Rosenborg (Norveç): 1-1

E Grubu

Cluj (Romanya) - Celtic (İskoçya): 2-0

Rennes (Fransa) - Lazio (İtalya): 2-0

F Grubu

Standard Liege (Belçika) - Arsenal (İngiltere): 2-2

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Vitoria (Portekiz): 2-3

Trabzonspor, Avrupa, Basel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:08 Kaynak: AA
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