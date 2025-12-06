Bahis soruşturmasında gözaltına alınan Murat Sancak meydan okudu: Görüşeceğiz - Son Dakika
Bahis soruşturmasında gözaltına alınan Murat Sancak meydan okudu: Görüşeceğiz

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan Murat Sancak meydan okudu: Görüşeceğiz
06.12.2025 13:19  Güncelleme: 14:17
Bahis soruşturmasında gözaltına alınan Murat Sancak meydan okudu: Görüşeceğiz
İstanbul merkezli 16 ilde gerçekleştirilen ikinci dalga 'bahis ve şike' operasyonunda, aralarında Murat Sancak ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu toplam 38 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Polis otobüsüne bindiği sırada Murat Sancak'ın gazetecilere seslenişi dikkat çekti. Sancak, "Görüşeceğiz, görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan "futbolda bahis" soruşturması kapsamında, dün yapılan operasyonda gözaltına alınan aralarında Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş, üst klasman hakemi Zorbay Küçük, Adana Demir spor Spor Kulübü eski başkanı Murat Sancak ve eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın da bulunduğu 38 kişi sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.

"GÖRÜŞECEĞİZ"

Polis otobüsüne bindiği sırada Murat Sancak'ın gazetecilere seslenişi dikkat çekti. Sanacak, "Görüşeceğiz, görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü. Gözaltındaki 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 13 Kasım'daki toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan 101 futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller bulunduğu belirtilmişti.

Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen aralarında Galatasaray Spor Kulübünün profesyonel futbolcusu Metehan Baltacı'nın da olduğu 27 futbolcu hakkında gözaltı kararı olduğu belirtilen açıklamada, başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı belirlenen Fenerbahçe Spor Kulübünün profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş, 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler çerçevesinde Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenör hakkında da gözaltı kararı verildiği ifade edilmişti.

Açıklamada, 24 Aralık 2023'te oynanan Ümraniyespor-Giresunspor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti bulunduğu aktarılarak, bu kapsamda da 1'i futbolcu 6 şahıs hakkında gözaltı kararı verildiği aktarılmıştı.

Banka hesaplarının incelenmesi neticesinde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu belirlenen Adana Demirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat Sancak, eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, İstanbul ve 16 farklı ilde bulunan toplamda 46 zanlı hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğinin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçundan eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği kaydedilmişti. Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alınmış, 5 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA

Mert Hakan Yandaş, İstanbul, Güncel, Futbol, Polis, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Ali Cetinkaya Mehmet Ali Cetinkaya:
    keser döner sap döner, gün gelir hesap döner … ey Murat sancak koca Adanaspor’u ne hale getirdin satmadigim maç kalmadi sen o adanayi g saray macinda bosuna mactan cekmedin çok sinsi birisin ama allahin adaleti işte … 1 0 Yanıtla
  • Üzeyir Kandemir Üzeyir Kandemir:
    mert Hakan sana mert ismi hiç yakışmıyor değiştir ismini 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
