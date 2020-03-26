G-7 Dışişleri Bakanları Toplantısında koronaya karşı iş birliği vurgusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel G-7 Dışişleri Bakanları Toplantısında koronaya karşı iş birliği vurgusu - Son Dakika

G-7 Dışişleri Bakanları Toplantısında koronaya karşı iş birliği vurgusu

7 saat önce

Telekonferans ile görüşen G-7 ülkelerinin dışişleri bakanları, korona virüsü pandemisi ile mücadelede iş birliği yapma konusunda mutabık kaldı.

G-7 Dışişleri Bakanları Toplantısında koronaya karşı iş birliği vurgusu, System.String[]

Telekonferans ile görüşen G-7 ülkelerinin dışişleri bakanları, korona virüsü pandemisi ile mücadelede iş birliği yapma konusunda mutabık kaldı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, G-7 ülkelerinin Dışişleri Bakanlarıyla düzenlenen video konferans toplantısına katıldı. ABD'de gerçekleştirilmesi planlanan ancak korona virüsü riski nedeniyle telekonferans yoluyla yapılan toplantıda dışişleri bakanlarının dünyada paniğe neden olan korona virüsü pandemisini ve mücadele yollarını ele aldıkları bildirildi. Salgınla mücadele konusunda edinilen bilgi ve deneyimlerin paylaşılması, sınır kontrolleri konusunda iş birliği yapılması ve ilaç ile aşı geliştirme çalışmalarında dayanışma yapma konularında mutabık kalan bakanların, gelişmekte olan ülkelere destek sağlamayı da kabul ettikleri belirtildi.

Toplantı sonrası AB tarafından yapılan resmi açıklamada, "Toplantıda Covid-19 salgınına verilen uluslararası cevaba odaklanıldı. Yüksek Temsilci, salgının küresel bir tepki gerektiren ekonomik ve jeopolitik alanlar için geniş kapsamlı sonuçları olan eşi benzeri görülmemiş bir sorun teşkil ettiğini vurguladı" denildi.

Yüksek Temsilci Borrell'in uluslararası iş birliğini hızlandırırken ve korona virüsünden etkilenen ülkelerin çoğuna, özellikle Afrika'ya insani yardım sunarken, güçlü bir şekilde koordine edilmiş ve çok boyutlu bir yaklaşımın önemli olduğunun altını çizdi. Borrell, vatandaşların salgınla ilgili doğru bilgileri almalarını, özel önlemlerin demokratik değerlerle tutarlı olmasını ve tüm ülkelerin dezenformasyona ve yanlış haberlere karşı iş birliğini vurguladığı bildirildi.

Toplantıda ayrıca İran, Suriye, Körfez ve Orta Doğu'daki bölgesel durum, Libya, Sahel, Afganistan, AB'nin komşuluk bölgesinde ve Asya'da güvenlik dahil olmak üzere birçok dış politika ve güvenlik konusu ele alındığı belirtildi. Açıklamada, "Çok boyutlu uluslararası iş birliğinin artırılmasının önemi Yüksek Temsilci tarafından da vurgulanmıştır" denildi.

Toplantıda İran konusunun özellikle alındığı bildirilerek, "İran konusunda Yüksek Temsilci Borrell, G-7 üyelerinin dikkatini Kovid-19 salgını, komşu ülkelere yayılma potansiyeli ve İran halkına yardım ihtiyacından ötürü ülkedeki zor duruma çekti. Bu bağlamda, insani yardım ve tıbbi hizmetlerin yaptırımların kapsamı dışında olduğunu açıklığa kavuşturmuştur" denildi.

İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMIN HAFİFLETİLMESİ ÇAĞRISI

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell'in ayrıca, salgının sıradan İran halkının geçim kaynakları üzerindeki dramatik etkisi göz önüne alındığında engelsiz insani yardım ve teşvik önlemleri de dahil olmak üzere etkili bir yanıtın öneminin altını çizdiği belirtildi. Açıklamada, "İran'ın yardım talebini ve salgını ele almak için yaptırımlardan kaçınma ihtiyacını destekliyor" denildi.

Toplantıda ayrıca, Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın (JCPoA) durumunun da ele aldığı bildirildi. Açıklamada, "Borrell, Anlaşmanın korunması ve JCPoA'nın tüm taraflarca tam olarak uygulanması gereğini vurguladı. AB'nin tırmanışa katkıda bulunma ve daha geniş bölgede istikrarı sağlama çabalarına da atıfta bulundu" ifadeleri kullanıldı.

LİBYA'DA ATEŞKES VURGUSU

Toplantıda Libya'da yaşananların da gündeme geldiği belirtilirken, "Borrell, Libya'da düşmanlıkların insani amaçlar için geçici olarak durdurulmasının ve tam bir ateşkes haline getirmenin aciliyetini vurguladı. Ayrıca AB'nin BM liderliğindeki süreci ve Berlin bildirgesinin uygulanmasını destekleme taahhüdünü tekrar teyit etti ve tüm tarafların silah ambargosuna saygı duyma gereğini yineledi" denildi. Borrell'in ayrıca, "AB, BM silah ambargosuna saygı gösterilmesini sağlamak için Orta Akdeniz'de bir misyon uygulamaya çalışıyor" bilgisini paylaştığı aktarıldı.

SURİYE'DE SİYASİ ÇÖZÜM

Açıklamanın sonunda, "Yüksek Temsilci, Suriye krizini ele almak ve siyasi bir çözüm yolunu açmak için uluslararası çabaların yenilenmesi gerektiğinin altını çizdi. AB'nin insani durumla ilgili yaklaşımını yeniden teyit etti ve G-7 ortaklarına AB'nin yine Suriye'nin ve bölgenin geleceği için bir Brüksel Konferansı düzenleyeceğini bildirdi" denildi.

Ayrıca, AB'nin tüm acil konularda yakın uluslararası koordinasyon ve iş birliğini sağlamak için önümüzdeki hafta ve aylarda tüm G-7 muadilleriyle yakın temas halinde olmayı kabul ettiği bildirildi.

KUZEY KORE TEPKİSİ

Toplantıda, geçtiğimiz haftalarda bir dizi balistik füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. G-7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları, denemelerin uluslararası toplum tarafından kabul edilemez nitelikte olduğunu belirterek Kuzey Kore'nin nükleersizleşmesi sürecinde iş birliğine devam etme kararlılıklarını bir kez daha yineledi.

OLİMPİYATLAR DA KONUŞULDU

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ise mevkidaşlarına hakkında erteleme kararı verilen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili görüşlerini aktardı. Etkinliğin eksiksiz bir şekilde gerçekleştirebilecekleri bir zamanda yapılmasından yana olduklarını yineleyen Motegi'nin, mevkidaşlarından bu konuda destek gördüğü ifade edildi.

(Mustafa Ulusoy - Burak Ersoy/İHA)

Avrupa Birliği, Suriye, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 09:35 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'de mülteci çocuklardan 'evde kalın' çığlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini kendi sitesinden paylaşacak
Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak         
16:16
5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı 5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı         
16:04
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı         
16:04
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan Serel Yereli, evinin penceresinde geceliğiyle poz verdi Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan Serel Yereli, evinin penceresinde geceliğiyle poz verdi         
16:04
Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı         
15:56
Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi         
15:53
Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu         
15:50
Patenli gençler, seyir halindeki araca tutunarak yolcuya adres sordu Patenli gençler, seyir halindeki araca tutunarak yolcuya adres sordu         
15:45
Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı         
15:42
Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini kendi sitesinden paylaşacak Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini kendi sitesinden paylaşacak         
15:38
Serdar Ortaç'ın ayrıldığı sevgilisi Seçil Gür sessizliğini bozdu: Ayrılığı Instagram'dan öğrendim Serdar Ortaç'ın ayrıldığı sevgilisi Seçil Gür sessizliğini bozdu: Ayrılığı Instagram'dan öğrendim         
15:38
Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza Son dakika: Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza         
15:36
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi         
15:36
Nathalia Felix, Juventus'tan izin alan sevgilisi Douglas Costa ile birlikte ülkesi Brezilya'ya döndü Nathalia Felix, Juventus'tan izin alan sevgilisi Douglas Costa ile birlikte ülkesi Brezilya'ya döndü         
15:24
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı         
15:13
Sultangazi'de hayatını kaybeden kadın koronavirüs şüphesiyle morga kaldırıldı Sultangazi'de hayatını kaybeden kadın koronavirüs şüphesiyle morga kaldırıldı         
15:05
Barcelona sağlık ekibinden iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Barcelona sağlık ekibinden iki kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:57
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi         
14:56
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak         
14:55
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak         
14:52
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi         
14:33
Ordu'da Ordu'da "Dezenfekte Tüneli" vatandaşların hizmetine sunuldu         
14:28
Sergen Yalçın: Oyuncuların evde ne yaptığına dair bilgim yok Sergen Yalçın: Oyuncuların evde ne yaptığına dair bilgim yok         
14:25
Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır         
14:24
Vatandaşlar koronavirüs sebebiyle evlerine sığınınca Taksim Meydanı kuşlara kaldı Vatandaşlar koronavirüs sebebiyle evlerine sığınınca Taksim Meydanı kuşlara kaldı         
14:20
Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü         
14:20
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'deki gerçek vaka sayısı 10 kat fazla         
14:19
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi         
14:08
Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak         
14:01
Ryan Babel'in paylaşımı, sosyal medyada tepkilere neden oldu Ryan Babel'in paylaşımı, sosyal medyada tepkilere neden oldu         
14:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2020 16:36:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: G-7 Dışişleri Bakanları Toplantısında koronaya karşı iş birliği vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]