Galatasaray - Atletico Madrid: 1-1 Beraberlik - Son Dakika
22.01.2026 10:19
Galatasaray, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak puanını 10'a yükseltti.

GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7'nci haftasında evinde konuk ettiği İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 10'a yükselten Galatasaray, 17'nci sıraya yerleşerek ilk 24 için avantaj elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7'nci haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk etti. Tribünlerin akın ettiği karşılaşma hızlı başladı. Konuk ekip Atletico Madrid mücadelenin 4'üncü dakikasında Giuliano Simeone'nin kafa golüyle öne geçti. Golden sonra oyunda dengeyi kuran sarı-kırmızılılar, topla daha fazla oynayarak temkinli bir şekilde hücumlara çıktı. Atletico Madrid ise daha çok kenar ortalarla pozisyon üretmeye çalıştı. Karşılaşmanın 20'nci dakikasında Galatasaray, Marcos Llorente'nin kendi kalesine gönderdiği golle eşitliği sağladı: 1-1. Golün etkisiyle seyircisini arkasına alan Galatasaray, rakip kalede bir hayli baskısını arttırsa da ilk yarı 1-1 eşitlikle bitti.

İkinci yarıda Galatasaray, oyunun kontrolünü eline alsa da istediği pozisyonları bulmakta güçlük çekti. Karşılaşmanın belli bölümlerinde Atletico Madrid etkisini arttırırken, Galatasaray savunmada geçit vermedi. Karşılaşmanın son bölümlerinde Galatasaray, mutlak gol fırsatından yararlanamayınca mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla 10 puana ulaşan Galatasaray, 17'nci sıraya yükselerek ilk 24 için avantaj sağladı.

ATLETICO MADRID'E KARŞI 3'ÜNCÜ BERABERLİK

Galatasaray, Avrupa kupalarında Atletico Madrid ile oynadığı 7'nci maçta 3'üncü kez sahadan 1 puanla ayrıldı. Diğer maçlarda 4 kez rakibine mağlup olan Galatasaray, daha önce 20 Eylül 1973'te Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Birinci Tur ilk maçında (0-0) ve 18 Şubat 2010'da UEFA Avrupa Ligi İkinci Tur ilk maçında (1-1) sahadan beraberlikle ayrılmıştı. 21 Ocak 2026'da da UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında (1-1) berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, rakibine karşı toplam 3'üncü beraberliğini almış oldu.

GOL SESSİZLİĞİ SONA ERDİ

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak 2 maçlık gol sessizliğini sona erdirdi. Galatasaray, bu karşılaşmadan önce son golünü 5 Kasım 2025'te UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Ajax'a karşı kaydetmişti. Sarı-kırmızılılar, Union Saint-Gilloise ve Monaco maçlarında ise gol bulamamıştı.

DEVLER LİGİ'NDE 2 MAÇ SONRA PUAN ALDI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçlık aranın ardından yeniden puanla tanıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7'nci haftayı 10 puanla 17'nci sırada kapatan sarı-kırmızılar, Atletico Madrid maçı öncesinde puan aldığı son karşılaşmada Ajax'ı 3-0 mağlup etmişti. Galatasaray, Ajax galibiyetinin ardından oynadığı Union Saint-Gilloise ve Monaco karşılaşmalarından ise puan çıkaramamıştı.

LİG ETABINDA SON MAÇ MANCHESTER CITY

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8'inci ve son haftasında 28 Ocak'ta deplasmanda İngiliz temsilcisi Manchester City ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, lig etabında geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 10 puan topladı. UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan Galatasaray, ardından Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Union Saint-Gilloise ve Monaco'ya 1-0'lık skorlarla yenilirken, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: DHA

