Galatasaray Atletico Madrid Maçına Hazırlanıyor
20.01.2026 10:29
Galatasaray, Atletico Madrid maçı öncesi basın toplantısı ve son çalışmasını yapacak.

ATLETICO MADRID MAÇINA DOĞRU

12.00 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.

13.00 Sarı-kırmızılılar, Atletico Madrid maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

17.45 Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ve bir futbolcusu, RAMS Park'ta düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

18.30 İspanyol ekibi maçın son çalışmasını yapacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ

- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7'nci hafta karşılaşmaları başlayacak. Bugün 9 maç oynanacak;

18.30 Kairat - Club Brugge

20.45 Bodo/Glimt - Manchester City

23.00 Inter - Arsenal

23.00 Kopenhag – Napoli

23.00 Olympiakos - Bayer Leverkusen

23.00 Real Madrid – Monaco

23.00 Sporting CP – PSG

23.00 Tottenham - Borussia Dortmund

23.00 Villarreal - Ajax

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, Aston Villa maçının hazırlıklarına başlayacak.

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 18'inci haftasında sahasında Zecorner Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar puanını 32'ye yükseltti.

14.30 Beşiktaş Kulübü ile PUBG Mobile arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Tüpraş Stadı'nda yapılacak.

BASKETBOL

- EuroLeague

20.30 Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes

- EuroCup

21.00 Hapoel Jerusalem - Bahçeşehir Koleji

- Şampiyonlar Ligi

20.00 Tofaş - ALBA Berlin

VOLEYBOL

- Sultanlar Ligi

13.00 Zeren Spor - Nilüfer Belediyespor Eker

14.00 THY - Aras Kargo

18.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - İlbank

18.00 Göztepe - Kuzeyboru

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe Medicana

TENİS

14.30 Türkiye Tenis Federasyonu'nun koordinatörlüğünde yürütülen ve Avrupa Birliği Erasmus+ Spor Fonu tarafından desteklenen "TENNIS 4 ALL – Developing Inclusive and Sustainable Tennis in Europe" projesinin başlangıç toplantısı Ankara'da gerçekleştirilecek.

BUZ HOKEYİ

20.00 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2'nci Klasman A Grubu- müsabakasında Türkiye, Zeytinburnu Buz Adası'nda Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek. Türkiye ilk maçında dün akşam Hollanda'ya 3-0 kaybetti.

DÜNYA KAR MOTOSİKLETİ

10.00 Rize Handüzü'nde 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek Dünya Kar Motosikleti yarışlarının tanıtım toplantısı yapılacak.

Kaynak: DHA

