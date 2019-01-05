Son Dakika Haberleri: Galatasaray Kafilesi Antalya'ya Gitti

Galatasaray Kafilesi Antalya'ya Gitti

1 saat önce

Galatasaray Futbol Takımı, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya gitti.

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Galatasaray Futbol Takımı, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya gitti.

Atatürk Havalimanı'ndan uçakla Antalya'ya hareket eden sarı-kırmızılı takımın kafilesinde, transfer görüşmesi yapması için izin verilen Garry Rodrigues ile Japonya Milli Takımı'nın Asya Kupası kadrosunda bulunan Yuto Nagatomo yer almadı.

Galatasaray'ın yollarını ayırma kararı aldığı Eren Derdiyok ve Serdar Aziz de kamp kadrosunda bulunmadı.

Teknik heyetten izin alan kaleci Fernando Muslera'nın yarın kampa katılacağı belirtildi.

Galatasaray kamp çalışmalarını 11 Ocak Cuma gününe kadar Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde yapacak. Sarı-kırmızılı takım, kamp döneminin sonunda Almanya temsilcisi Leipzig ile deplasmanda özel maçta karşılaşacak. Galatasaray, 12 Ocak Cumartesi günü oynanacak maçın ardından kamp çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:54 Kaynak: AA

İstanbul Atatürk Havalimanı, Futbol, Antalya, Galatasaray, Spor
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