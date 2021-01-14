Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den gündeme ilişkin açıklamalar: (2) - Son Dakika

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den gündeme ilişkin açıklamalar: (2)

14.01.2021 17:01
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den gündeme ilişkin açıklamalar: (2), System.String[]

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktörleri Fatih Terim ile aralarında bir sorun olmadığını söyledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktörleri Fatih Terim ile aralarında bir sorun olmadığını söyledi.

Başkan Mustafa Cengiz, GSTV'de canlı yayımlanan programda Anadolu Ajansı, Demirören Haber Ajansı ve İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Programdan önce Fatih Terim ile bir araya geldiklerini aktaran Cengiz, "Biz hocamla devamlı bir araya geliyoruz. Hocama da 'Hocam niye kendinizi yalnız hissediyorsunuz?' diye sordum. 'Sinirlendim, o hale geldim.' diyor. Yalnız hissetmesi bizimle ilgili bir olay değil. Belki de bizimle ilgili. Allah hocamdan bu yaşta bu güç ve sinerjiyi eksik etmesin. Saha kenarında çıldırıyor, bu yaşta yağmuru, karı yiyor. Kolay değil, empati yapıyorum. Bu sırf parayla yapılacak iş değil. Biz hocama hak verdik. Bazen vermiyoruz, 'hayır' diyoruz. Bizim bir derdimiz yok. Hoca konuşulup, anlaşılabilir bir insan. Bir saati aşkın da konuştuk." ifadelerini kullandı.

Sorunları kendi aralarında çözdüklerini dile getiren Cengiz, "Biz kavgalıydık, barıştık diye bir durum yok. Ben lafımı esirgemem, kimseden çekinmem. Ben hocamdan çekinmem, hocam da benden çekinmez. Zaten bunu medya üzerinden yapmayız. Hocamın kast ettiği şeyler çok başka. Biz bunu kendi aramızda değerlendiriyoruz. Eğer kavgayı seyretmek için çekirdek aldılarsa, onları Netflix mi izliyor ne izliyorlarsa orada kullansınlar." diye konuştu.

Mustafa Cengiz, Terim'in 'Mayıs ayında sözleşmem bitiyor." şeklindeki sözlerinin sorulması üzerine, "Biz 2+3 yıllık sözleşme yaptık. Yani opsiyonu devam ediyor. Mukaveleyi hocamla beraber yaptık. Hocam öyle olmasını istedi. Hocamın o sözü kullanması o anki gerginlikten dolayı. Ben buna saygı duyarım. Burada 33 sene kalsam hocamla 33 sene devam ederim. Hocamın Galatasaray için yaptığını inkar eden çarpılır." değerlendirmesinde bulundu.

"Hiç transfer yapamayabiliriz"

Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in transferlerini istediği İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Henry Onyekuru ve Mustafa Muhammed ile ilgili herhangi bir çalışmada bulunup bulunmadıklarına yönelik soruyu şöyle yanıtladı:

"Tabi bunlar biraz havalara girdiler. İşte yüksek fiyatlar... Hepsi değerli ama onların bir sıra ve stratejisi var. İzin verirseniz o bize kalsın. Galatasaray mevcut kadrosuyla da Türkiye liginde şampiyon olur. Hocamızın da bizim de hedefimiz şampiyon olduktan sonraki adımlar, uzun vadeli çalışmalar. İrfan Can çok değerli futbolcu. Visca da öyle. Göksel (Gümüşdağ) kardeşimin istediği 13-14 milyon avrodan çok daha değerliler. Ama vermezse Mabud neylesin Mahmut. Bizim kaynak yaratmamız gerekiyor. Taraftar onun için beklesin biraz. Kaynak yaratmadan uzun vadeli borçlanmayız. Bunu benden istemesinler. Bunu yaptıkları anda ben beceriksiz değil, hain olurum. Asıl tehlikeli olan odur."

Kendisinin de koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu vurgulayan Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En koma halimde bile Galatasaray'ı düşündüm. Bu bir hastalık. Şimdi iş o hale geldi ki bir rakibiniz sizden fazla transfer yapınca sizi yenmiş sayılıyor. Yani transferde önde olmak şampiyonluktan daha değerli hale getirildi. Santrfor alamadığımız dönemde en çok golü biz attık. Defans alamadığımız dönemde en az golü biz yedik. Yokluklar bazen fırsat oluşturur. Hocamız da Taylan Antalyalı konusunda şapkadan tavşan çıkardı. Yönetim olarak biz bazen fil çıkartıyoruz. Taraftar kendini kırılgan hissetmesin. Yani 'Rakip takım 18 oyuncu transfer etti, biz edemedik. Rakip takımın başkanı cebinden ödüyor, biz ödemiyoruz...' Galatasaray ne oligark ne de şirket takımıdır. Galatasaray taraftarın takımıdır. Hiç transfer yapamayabiliriz. İstifa en kolay yol. Bana büyük iyilik olur, ancak aradan bir müddet geçtikten sonra buraya kayyum atanırsa ben buna dayanamam."

-"İyi bir aday görürsem onun lehine çekilirim"

Mustafa Cengiz, kulübün mayıs ayında yapılacak olağan genel kurulunda aday olmayı düşünmediğini ancak çıkacak adaylara göre de kararını değiştirebileceğini söyledi.

Aralık ayında olağanüstü seçimli genel kurulun yapılması için çok uğraştıklarını ancak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gerekli izinleri alamadıklarını anlatan Cengiz, "Mayısta aday olmayı düşünmüyorum. İyi bir aday görürsem onun lehine çekilirim. Ancak yeterli görmezsem aday olabilirim. Doktorlarım ve aileme bakarsam... İşin acıklı bölümüne girmeyelim." diye konuştu.

"Futbolcu köle değil"

Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun (UÇK) futbolcuları Oğulcan Çağlayan'a verdiği ceza hakkındaki soruyu, "Şimdi sizin kurumunuzla bir yıl opsiyonlu sözleşmeniz var. Patronunuz gidip tek taraflı opsiyonu SGK'ya veriyor. Sizin de kafanızda daha iyi bir iş bulma fikri var. Siz de 'Tek taraflı uzatırsan ben de feshediyorum.' diyorsunuz. Bizimle asla bir temas yok. Zaten kararda da ayartan kulüp olmadığımızı söylüyor. Bize ceza vermiyor. Olay bu. Futbolcu köle değil. FIFA da açıkça 'Futbolcunun olurunu almadan imzalayamazsın.' diyor. Herhangi bir spor hukukçusuna sorsalardı zaten bunu yapmazlardı. Diğer kulüpler de UÇK'den rahatsız." şeklinde yanıtladı.

"Falcao sakatlıktan kurtulamadı"

Mustafa Cengiz, büyük beklentilerle kadrolarına dahil ettikleri Radamel Falcao'nun sakatlıklardan kurtulamadığını dile getirdi.

Falcao'nun çok önemli bir futbolcu olduğunu anlatan Cengiz, "Falcao bir marka. Taraftarın talebiyle yapılan transferdir. Geldiğinde İstanbul sallandı. İstanbul tarihinin belli mitingler hariç en büyük toplantısıymış. Falcao bizim çok değerli bir futbolcumuz. Fakat sakatlıktan kurtulamadı. Bize geldiğinde sakat değildi. Bu çocuk kendini kanıtlamak için ilk maçlarda aşırı yüklendi. Hazır değildi. Şimdi tedavisi için İspanya'ya gitti. Falco karakterli bir futbolcu. Bütün futbolcularımız karakterli. Falcao düzelecek ve gelecek. Bize 'Şu kulübü buldum ve transfer olmak istiyorum' derse ve kulübümüzün de menfaatine olursa kabul ederiz. Kendisine Güney Amerika'dan çok teklif var fakat kabul etmiyor. Arap ülkelerinden de teklifler var." şeklinde görüş belirtti.

Cengiz, kadrolarında bulunan futbolcular için herhangi bir resmi transfer teklifi olmadığını da sözlerine ekledi.

(Bitti)

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Fatih Terim, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den gündeme ilişkin açıklamalar: (2) - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi sonrası yoğun ilgi gören Signal'e yeni özellikler geliyor Altının kilogramı 437 bin 150 liraya geriledi Kız arkadaşını öldürdü, kendisini böyle savundu: Öldürmeye niyetim yoktu, pişmanım Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Evlilik hazırlığı yapan genç, bileklerini kesip ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle yaşamına son verdi Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar Kayınpederi ve bacanağını öldüren damat, yakalanmasa kayınbiraderini de vuracakmış Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Anelka, sportif direktör olarak futbola dönüyor Fenerbahçe'nin eski golcüsü Anelka, sportif direktör olarak futbola dönüyor         
17:52
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu         
17:07
Yeni kullanıcı sayısı 10 milyona ulaşan BiP'in indirme sayısı 60 milyonu geçti Yeni kullanıcı sayısı 10 milyona ulaşan BiP'in indirme sayısı 60 milyonu geçti         
16:49
Macaristan'ı kuş gribi sardı! 100 bin tavuk itlaf edildi Macaristan'ı kuş gribi sardı! 100 bin tavuk itlaf edildi         
16:35
4 kişinin yaralandığı komşu kavgasının tanığı: Pompalı tutukluk yapmasa hepimizi öldürecekti 4 kişinin yaralandığı komşu kavgasının tanığı: Pompalı tutukluk yapmasa hepimizi öldürecekti         
16:15
Son Dakika! Türkiye genelinde aşılanan sağlık çalışanı sayısı 200 bini geçti Son Dakika! Türkiye genelinde aşılanan sağlık çalışanı sayısı 200 bini geçti         
16:07
Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
15:38
Üvey oğlunu döverek öldüren cani kadına ağırlaştırılmış müebbet cezası Üvey oğlunu döverek öldüren cani kadına ağırlaştırılmış müebbet cezası         
15:25
13 bin kilometre yoldan gelen güvercin 13 bin kilometre yoldan gelen güvercin "virüs getirebilir" şüphesiyle telef edilecek         
14:31
KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı         
14:28
Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı         
14:14
Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor         
14:10
Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu         
14:01
Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri         
13:53
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba         
12:45
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 18:18:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den gündeme ilişkin açıklamalar: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei