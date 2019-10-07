Gazeteciler Ankara'da buluştu

Düzenlenen eğitim programına Erzincan , Tekirdağ , Kahramanmaraş , Şanlıurfa , Sinop , Van , Denizli , Kayseri , İzmir , Artvin , Konya , Sakarya , Denizli ve Kilis 'ten gazeteciler katıldı. Gazeteciler eğitim programının ardından katılım sertifikası aldılar. - ERZİNCAN

Düzenlenen programlara Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, İrlanda Büyük elçiliği İkinci Katip Jenny Quinn, Gazeteci Yusuf Kanlı , Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, Av. Tuncay Alemdaroğlu, Gazeteci Zeynep Gürcanlı , Gülin Çavuş ve Uzman Faruk Saygılı katılarak basın mensuplarına katılımcılara kendi alanlarında bilgiler aktardılar.

Ankara Gazeteciler Cemiyeti, İrlanda Büyük Elçiliğinin destekleri ile 5-6-7 Ekim tarihleri arasında Türkiye genelinde yerel basın mensuplarına yönelik eğitim programı düzenledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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