Gaziantep FK galibiyete hasret - Son Dakika

Gaziantep FK galibiyete hasret

14.10.2020 12:18
Gaziantep FK galibiyete hasret, System.String[]

Süper Lig'de bu sezon ikinci yılını geçiren Gaziantep FK, ilk 4 haftada henüz galibiyetle tanışamadı.

Süper Lig'de bu sezon ikinci yılını geçiren Gaziantep FK, ilk 4 haftada henüz galibiyetle tanışamadı. Kırmızı-siyahlılar, geçtiğimiz sezonun aynı bölümünde 7 puan almıştı.

Süper Lig'de ilk 4 hafta geride kalırken henüz galibiyetle tanışamayan beş takımdan biri olan Gaziantep Futbol Kulübü, ortaya koyduğu kötü performansla geçen sezonun gerisinde kaldı. Bu sezon ligde ikinci yılını geçiren Gaziantep ekibi, henüz üç puan sevinci yaşayamazken, alınması gereken 12 puanın sadece 3'ünü hanesine yazdırabildi.

İLK 4 HAFTADA 1 MAĞLUBİYET, 3 BERABERLİK

Ligde oynadığı ilk maçta deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Gaziantep FK, ikinci haftada konuk ettiği Karagümrük ile son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Üçüncü hafta karşılaşmasında Göztepe deplasmanına giden kırmızı-siyahlılar, bu sefer son dakika penaltı golüyle 2-2'lik skoru bularak bir puanı kurtardı. Ligin dördüncü haftasında ise sahasında Trabzsonpor ile mücadele eden Gaziantep temsilcisi, sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılarak yine bir puana razı oldu.

ALINMASI GEREKEN 12 PUANIN 3'ÜNÜ HANESİNE YAZDIRABİLDİ

Geride kalan 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Sumudica'nın takımı, 12 puanın sadece 3'ünü elde edebildi. Kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlarda rakip filelere 6 gol gönderirken, kendi kalesinde ise 8 gole engel olamadı. Gaziantep Futbol Kulübü, ortaya koyduğu kötü performansla Rizespor, Başakşehir, Ankaragücü ve Denizlispor ile birlikte ligde henüz galibiyetle tanışamayan beş takımdan biri olarak dikkat çekiyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL 4 MAÇTA 7 PUAN TOPLADI

2019-2020 sezonunda ilk yılını geçirdiği Süper Lig'deki ilk dört maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Gaziantep FK, dört haftalık periyotta 7 puan toplamayı başarmış ve haftayı 6. sırada kapatmıştı. Söz konusu maçlarda 8 gol atan kırmızı-siyahlılar, 9 gole ise engel olamadı. Gaziantep FK, geçtiğimiz sezonun ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup olmuş, ikinci hafta sahasında Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etmiş, üçüncü haftada ise Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

Gaziantep, geride kalan sezonun dördüncü haftasında ise konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-2 yenmeyi başarmıştı.

ANTALYASPOR MAÇINDA HEDEF İLK GALİBİYET

Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Gaziantep FK, bu zorlu mücadeleyi kazanarak ilk galibiyetini almak istiyor. Kritik maç öncesi hazırlıklarına devam eden Gaziantep ekibi, çalışmalarını Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde iki grup halinde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. Salonda güç ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan antrenman, daha sonra sahada gerçekleştirilen dayanıklılık çalışmalarıyla son buldu. İdmanda milli takımlarda bulunan Maxim, Tosca ve Vetrih yer almadı.

(Said Vakkas Yağcı/İHA)

Gaziantep FK galibiyete hasret
Gaziantep FK galibiyete hasret
Gaziantep FK galibiyete hasret

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gaziantep FK galibiyete hasret - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygur'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Son Dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'Işıklar Paylaşımı' açıklaması: Şahsi paylaşım kurumsal görüşü yansıtmaz 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Son Dakika! Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Emlakçılıkta yeni dönem: Artık yetki belgesi olmayan ilan veremeyecek, satış yapamayacak Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız         
12:52
Türkiye'nin eğittiği General Haşimov'u katleden Ermeni komutan Ruben Sanamyan öldürüldü Türkiye'nin eğittiği General Haşimov'u katleden Ermeni komutan Ruben Sanamyan öldürüldü         
12:18
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya hiçbir zaman Türkiye Moskova'nın stratejik ortağıdır demedi Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya hiçbir zaman Türkiye Moskova'nın stratejik ortağıdır demedi         
11:44
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyrukları şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyrukları şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi         
11:08
Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim         
10:33
Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor         
10:04
Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor         
09:51
Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası         
09:37
MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı         
08:22
22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı         
02:32
İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları         
00:53
Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı         
22:44
Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de         
20:36
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 13:03:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep FK galibiyete hasret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei