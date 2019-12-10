Gaziantep FK, Süper Lig'de galibiyete hasret

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, ligde çıktığı son 9 maçta sadece 1 kez kazandı.

Geçen sezon TFF 1. Lig play-off finalinde şampiyonluğa ulaşıp Süper Lig'e adını yazdıran Gaziantep temsilcisi, ligin ilk haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 5-0 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası sahasındaki ilk maçında Gençlerbirliği'ni 4-1 yenen Gaziantep ekibi, 3. haftada konuk olduğu Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Ardından evinde Beşiktaş'ı 3-2, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Gaziantep FK, bu serinin ardından düşüşe geçti.

Ligin 6. haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, devam eden haftalarda Medipol Başakşehir'e 2-1, Trabzonspor'a da 4-1 mağlup oldu. Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalıp ardından MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen kırmızı-siyahlılar, ligdeki son 4 maçında da galibiyete hasret kaldı.

Ligin 11. haftasında evinde Galatasaray'a 2-0 yenilen ardından da deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, evinde Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup olup, İttifak Holding Konyaspor ile de golsüz berabere kaldı.

Gaziantep Futbol Kulübü, ligde son 9 maçında 1 galibiyet alırken 4 kez berabere kaldı, 4 kez de mağlup oldu.

Gol istatistikleri

Ligde 18 kez gol sevinci yaşayan Gaziantep ekibi, buna karşılık 24 kez de kalesini gole kapatamadı.

Galibiyete ulaşamadığı son 4 haftada 5 gol yiyip 2 gol sevinci yaşayan Gaziantep FK, düşüşe geçtiği son 9 haftada ise kalesinde adeta alarm verdi. Bu süreçte 14 kez kalesinde gol gören takım, 8 gol atabildi.

"Final niteliğinde bir maç bizi bekliyor"

Teknik direktör Marius Sumudica, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında ilk yarı için 21-22 puan hedefini açıkladıklarını hatırlattı.

Takımdaki uyum sorununu kısa zamanda atlattıklarını ifade eden Sumudica, şöyle konuştu:

"Puanlar alarak önceki haftalarda çok iyi yerlere geldik. Ancak daha sonra yaşanan sakatlıklar ve buna bağlı olarak yedek kulübesinde yaşanan rotasyon sorunu bazen bizi çaresiz bıraktı ve hedefe ulaşmamızı biraz geciktirdi. Ama her şeye rağmen ilk yarının bitmesine 3 hafta var. Yani hedefimize ulaşmamıza engel bir durum yok. Bu hafta Kayserispor ile karşılaşacağız. Final niteliğinde bir maç bizi bekliyor. Bu finali geçtiğimizde hedefimize büyük oranda ulaşmış oluruz. Devre arasına kadar en az kayıpla hedefleri yakalayacağımıza inanıyorum."