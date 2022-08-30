Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi - Son Dakika
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Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi

30.08.2022 23:04
Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi

Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Gaziantep Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyon, 25 Aralık Panorama Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Programa, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Kilis

Canpolat Paşa Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen resepsiyonda konuşan Vali Recep Soytürk, 100 yıl önce ülkeyi işgal etmek isteyen dönemin güçlü devletlerine karşı iyi bir önder, siyasetçi, askerin liderliğinde tüm Türk milletinin ayağa kalkarak buna dur dediğini söyledi.

Ulu Önder Atatürk'e ve şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Soytürk, şöyle konuştu:

"Ulu Önder Atatürk 'Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum' diyor ve askeri gözünü kırpmadan gidiyor. Çok şükür böyle askerlerin, liderlerin torunlarıyız. Yakın bir tarihte o genlerin bizde de olduğunu 15 Temmuz'da hep beraber gösterdik. Öyle bir coğrafyadayız ki benzer şartlar etrafımızda dolaşıyor. Aynı duyguyla, genlerle gittiğimiz takdirde karşımızda kim olursa olsun 30 Ağustos'taki gibi ülkemizin bağımsızlığı için gönül birliği içerisinde direneceğiz. Ülkemizden bir karış toprak vermeyeceğiz."

Soytürk, davetlilerle sohbet edip bayramlarını kutladı.

Zafer Bayramı için hazırlanan özel pasta protokol üyelerince kesildi.

Resepsiyona, AK Parti Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal ile Mustafa Hilmi Dülger, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural, Belediye Başkanı Servet Ramazan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Adıyaman

Adıyaman Valiliği tarafından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndaki salonda düzenlenen programa, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Valiliğince kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda, Vali Ömer Faruk Coşkun ile eşi Sevilay Coşkun davetlileri karşıladı.

Vali Coşkun, gazetecilere, vatan ve bağımsızlık uğruna ecdadın yapmış olduğu kutlu mücadelenin önemine değinerek, "Vatanımızın korunması ve daha ileri taşınması noktasında bizlere büyük görevler düşüyor." dedi.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, gaziler, şehit aileleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerinin temsilcileri katıldı.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi - Son Dakika
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