Gaziantep'te çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi

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Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Beyler Mahallesi Leçe Mevkisi'nde öğleden sonra yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edilirken, alevler ise kısa sürede rüzgarında da etkisiyle büyüdü.

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

Yangına; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü ile belediye işçileri olmak üzere 150 personel, 11 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 19 su tankeri, 6 iş makinesinin yanı sıra 1 helikopter de ekiplere havadan destek verdi.

15 BİN DÖNÜM ALAN KÜLE DÖNDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi, çiftçilerin de traktör desteğiyle uzun süren çalışma ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında birden fazla çiftçiye ait bin dönüm buğday ekili, 14 bin anız olmak üzere 15 bin dönüm alan yanarak küle döndü. İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural'ın da yerinde takip ettiği yangın alanında soğutma çalışması sürüyor.