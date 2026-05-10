Gaziantep’e yeni kültür hazinesi: Hasan Süzer Evlilik ve Yaşam Kültürü Müzesi açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Süzer Ailesi arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında kapsamlı restorasyon ve teşhir çalışmaları tamamlanan Gaziantep Hasan Süzer Evlilik ve Yaşam Kültürü Müzesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kentin kültürel mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma hedefiyle hayata geçirilen müze, Gaziantep’in köklü geleneklerini ve sosyal yaşam kültürünü ziyaretçilerle buluşturacak.

GAZİANTEP’İN EVLİLİK GELENEKLERİ MÜZEDE YAŞATILACAK

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Koruma Daire Başkanlığı tarafından 2025 yılında başlatılan çalışmaların ardından tamamlanan müze, Gaziantepli hayırsever Hasan Süzer’in anısını yaşatırken aynı zamanda şehrin evlilik kültürünü de gelecek kuşaklara aktaracak. Geleneksel mimari dokusu korunarak restore edilen yapı, ziyaretçilere geçmişten günümüze uzanan kültürel bir yolculuk sunuyor.

Müzenin bodrum katında mağara bölümü yer alırken, zemin katta tarih boyunca evlilikler, mutfak ve dünür gezme odaları bulunuyor. Birinci katta yemek, kahve ve düğün odaları, ikinci katta ise nazar ve ritüel, hamam ve çeyiz odaları ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Müze avlusunda bulunan ayrı bir bölümde ise Hasan Süzer’in hayat hikayesinin anlatıldığı özel bir oda yer alıyor.

FATMA ŞAHİN: “KÜLTÜR KUŞAKTAN KUŞAĞA AKTARILAN BİR DEĞERDİR”

Açılış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çekti. Şahin, Gaziantep’in UNESCO’ya giren ortak sofra kültürünün ve yaşam biçiminin nesilden nesile aktarıldığını belirterek, “Kültür kuşaktan kuşağa geçen öğrenilen bir şeydir. Bütün yaşantılarımızın toplamıdır. Gaziantep’i Gaziantep yapan değerleri unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

Şahin ayrıca, 12 bin yıllık tarihin emanet olduğunu ifade ederek, kına, çeyiz ve evlilik geleneklerinin Gaziantep kültürünün en önemli parçalarından biri olduğunu söyledi. Şehrin kültürüyle büyümeye devam edeceğini vurgulayan Şahin, birlik ve beraberlik anlayışıyla Gaziantep’i geleceğe taşımaya devam edeceklerini dile getirdi.

“GAZİANTEP SADECE BUGÜNÜYLE DEĞİL GEÇMİŞİYLE DE GÜÇLÜ”

Süzer Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Süzer Grubu Onursal Başkanı Mustafa Süzer ise müzenin yalnızca fiziksel bir yapı olmadığını, aynı zamanda Gaziantep’in ruhunu ve hafızasını yaşatan önemli bir eser olduğunu söyledi. “Bazı şehirler vardır sadece bugünüyle değil geçmişiyle de güçlüdür. Gaziantep işte böyle bir şehirdir” diyen Süzer, bu çalışmanın geçmişe duyulan saygının ve geleceğe olan inancın göstergesi olduğunu ifade etti.

Açılış töreninde konuşan milletvekilleri ve protokol üyeleri de Gaziantep’in köklü medeniyet geçmişine dikkat çekerek tarihi yapıların korunmasının önemine vurgu yaptı. Müzenin hem kent turizmine hem de kültürel hafızanın korunmasına büyük katkı sağlaması hedefleniyor.

Haber: Mehmet Güngördü