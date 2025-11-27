Gaziosmanpaşa'da işletme sahibi tarafından öğretmen ve öğrencilerin kovulduğu kafe mühürlendi - Son Dakika
Gaziosmanpaşa'da işletme sahibi tarafından öğretmen ve öğrencilerin kovulduğu kafe mühürlendi

Gaziosmanpaşa\'da işletme sahibi tarafından öğretmen ve öğrencilerin kovulduğu kafe mühürlendi
27.11.2025 13:43
Gaziosmanpaşa\'da işletme sahibi tarafından öğretmen ve öğrencilerin kovulduğu kafe mühürlendi
Gaziosmanpaşa'da bir kafeye giden öğretmen, öğrenci ve veliler, 'az sipariş' gerekçesiyle işletme sahibi tarafından kovuldu. Olay, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerin ardından işletmeyi denetleyen ekipler, kafeyi mühürledi.

Gaziosmanpaşa'da 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle bir araya gelen öğretmen, öğrenci ve veliler, iddiaya göre işletme sahibi tarafından 'az sipariş' gerekçesiyle kovuldu. O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen bir kişi görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin yayınlanması üzerine işletmeyi denetleyen ekipler, kafeyi mühürledi.

Öğretmenler, öğrenciler ve velilerden oluşan bir grup, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Gaziosmanpaşa'da bir kafeye gitti. İddiaya göre; işletme sahibi verilen ilk siparişlerin ardından uzun süre oturan müşterilerine tepki göstererek kafeden ayrılmalarını istedi. Bunun üzerine işletme sahibi ve grup arasında tartışma çıktı. 'Mekan sahibi benim, seni de kovuyorum' diyerek müşterilerini kovan iş yeri sahibi, bir öğretmen tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İşletme sahibinin 'Kime şikayet ederseniz edin' sözlerinin de duyulduğu görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine dün öğle saatlerinde kafeye giden ekipler, iş yerini mühürledi.

"DURUP DURURKEN KİMSE BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZ"

İş yeri sahibinin komşusu olan esnaf Mihrinur Kartal, "Biz hem çok eski komşuyuz, yıllardır tanışıyoruz hem de zaten dükkanlarımız karşılıklı, esnaf olarak da komşuyuz. Aktif olarak da ailece sürekli gelip gittiğimiz, oturduğumuz bir mekan. Kendisi çok yakından tanıdığımız bir insan. Normalde de çok sakin bir insandır. Bir de bir işletme olarak kolay kolay kimse kimseye 'Durun, çıkın dışarı, sizi istemiyorum!' diye bir şey söylemez. Neticede gelen insanlardan para kazanılıyor. Birileri gelip yiyip içecek ki bir şeyler alacak. Muhakkak arka planda çok şey var. Durup dururken kimse böyle bir şey yapmaz. Kendisi de asla böyle bir şey yapacak bir insan değildir" diye konuştu.

"20 KİŞİLİK BİR REZERVASYON YAPILIYOR, 40 KİŞİ GELİYOR"

Olayın olduğu gün orada olmadığını belirten Kartal, "Olayın olduğu gün dükkan açıktı ama ben burada değildim. Birkaç işim vardı, gelememiştim. Sonrasında ben de diğer esnaf arkadaşlarımdan ve haberlerden gördüm. Herkesin söylediği şey 'Kadınlar ortada bir şey yokken bir anda çıldırdılar'. Çünkü 20 kişilik bir rezervasyon yapılıyor, 40 kişi geliyor. Üstüne ekstra çocuklar var. Mekan zaten daha bohem, butik kafe tarzı bir mekan olduğu için 50- 60 kişi kaldırabilecek bir mekan değil. Ona rağmen oturuyorsunuz, çay kahve içiyorsunuz, gayet güzel ağırlanıyorsunuz. En sonunda bayan kendi kendine dönüp kötülemeye, beğenmediğini söylemeye başlıyor. Diğer müşteriler de rahatsız olunca, Sait Bey de haklı olarak 'Lütfen dışarıya çıkar mısınız?' diyor. Sonrasında zaten videoda görüyorsunuz, video sürekli kesilmiş ama Sait abi direkt diyor ki 'Beni çekebilirsin ama mekanın içerisinde oturan bir sürü insan var. Diğer müşteriler çekilmek istemeyebilir, gözükmek istemeyebilir' ifadelerini kullandı.

"ORAYA GELEN VELİLERDEN BİR TANESİ GÖRÜNTÜYÜ KIRPIP PAYLAŞMIŞ"

Paylaşılan videonun kırpılıp paylaştığını belirten Kartal, "Oraya gelen velilerden bir tanesi görüntüyü kırpıp kırpıp paylaşmış, video da tam değil. Herkesin söylediği 'Tam anlayamadık, bir şeyler oldu ama o an anlayamadık'. Sonrasında burada oturan komşular varmış, onlar gelip esnafa anlatmış. Zaten videoda da araya giren birkaç beyefendi var, onların da hepsi burada oturan insanlar, gündüz vakti geldiğinizde burada görebileceğiniz insanlar. Onlar da müdahale etmeye çalışmışlar ama bayan hiçbir şekilde kabul etmemiş" şeklinde konuştu.

"VİDEO PAYLAŞILMADAN ÖNCE HELALLEŞİLİYOR"

Mihrinur Kartal, "Video paylaşılmadan önce Sait abi, hem o öğretmenle hem de veliyle de konuşuyor. Durum çözülüyor ve helalleşiliyor ama bunun üstüne, buna rağmen video paylaşılmaya devam ediliyor. Hanımefendi biraz da bile bile yapmış bence" dedi.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Öğlen saatlerinde zabıta ekipleri geldiğini ifade eden Kartal, "Öğlen saatlerinde zabıta ekipleri geldi. Bir yarım saat, bir saatlik konuşma gerçekleştirildi. Sonrasında mekan mühürlendi. Ama şöyle de bir şey söyleyeyim, videoda lanse edildiği kadar sinirli ya da terbiyesiz bir insan olsaydı, gelen zabıta ekiplerine de sorun çıkartırdı. Gayet sakin bir şekilde mekanını topladı, kapattı ve çıktı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Gaziosmanpaşa'da işletme sahibi tarafından öğretmen ve öğrencilerin kovulduğu kafe mühürlendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da işletme sahibi tarafından öğretmen ve öğrencilerin kovulduğu kafe mühürlendi - Son Dakika
