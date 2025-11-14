Gazze'de yürek burkan manzara, çadırları su bastı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'de yürek burkan manzara, çadırları su bastı

Gazze\'de yürek burkan manzara, çadırları su bastı
14.11.2025 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail saldırıları altında yaşayan Gazze'deki Filistinlilerin çadırları, yağmur nedeniyle su altında kaldı.

Gazze'de yaşam mücadelesi veren binlerce Filistinli, bu kez de şiddetli yağışların vurduğu çadır kentlerde yeni bir felaketle karşı karşıya kaldı. Bir gecede bastıran sağanak, zaten zor koşullarda ayakta durmaya çalışan çadırları yerinden söktü, eşyaları sürükledi ve aileleri yeniden sokakta bıraktı. Savaşın gölgesinde hayatta kalmaya çalışan Gazze halkı, şimdi de doğanın acımasız yüzüyle baş etmeye çalışıyor.

AĞIR BİLANÇO

İsrail'in 2 yıllık soykırımı nedeniyle Gazze'deki evlerin yüzde 90'a yakını ya tamamen yıkıldı veya hasar aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 282 binden fazla ev yıkıldı veya hasar gördü.

Bu nedenle Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin büyük bölümü derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

HAYATA TUTUNMA ÇABASI

İsrail'in 2 yıllık soykırımında katliamlarla, açlıkla ve zorunlu göçle mücadele eden Filistinliler kaldıkları derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla Gazze'deki Filistinliler için yaşam koşulları daha da zor hale geldi.

Derme çatma çadırlarda kalan Filistinliler, bu sabah başlayan yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Gazze'yi etkisi altına alan yağmur nedeniyle Filistinlilerin kaldığı çok sayıda çadırı su bastı. Saldırılar nedeniyle defalarca zorla yerinden edilen ve doğru düzgün eşyası kalmayan Filistinlilerin birkaç eşyası da ıslandı. Giyecek kıyafet bulmakta zorlanan Filistinli çocukların birçoğunun yalınayak oluşu kameraya yansıdı.

İSLAM DÜNYASINA SESLENİŞ

Yağmur sonrası su basan çadırını gösteren Filistinli bir baba, içeri su dolması nedeniyle sabaha karşı uyanmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Filistinli baba, "Bizi bu (çadırı su basması) uykumuzdan uyandırdı. Sabahleyin burada uyuyorduk. Bu sularla sabahlamış olduk." dedi.

İçinde bulundukları duruma dikkati çeken ve İslam dünyasına seslenen baba, şunları söyledi: "Şu yastığa bakın, çocuk bunun üzerinde uyuyordu. Niye bize şefkat ve merhamet gözüyle bakmıyorsunuz? Çocuklarınızın böyle bir yerde uykudan uyanmasına razı olur musunuz?

Çocuklarınız böyle uyansa…Nereye, kime gidelim? Ben burada uyuyordum, beni burada uyurken su uyandırdı. Şu çocuğa bakın, neden böyle olduk? Neden böyle ey Araplar, ey Müslümanlar?

İsrail saldırılarıyla yerle bir olan ve sakinlerinin büyük çoğunluğu derme çatma çadırlarda kalmak zorunda bırakılan Gazze'deki Filistinlilerin hayat şartlarının kış aylarıyla daha da zor hale geleceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Yağan, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de yürek burkan manzara, çadırları su bastı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya’da Rojin Kabaiş için diplomatik temas Bakan Tunç: Telefonun çözülmesi kritik İspanya'da Rojin Kabaiş için diplomatik temas! Bakan Tunç: Telefonun çözülmesi kritik
Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı
2026 yılında emeklilik hesabı altüst olacak 2026 yılında emeklilik hesabı altüst olacak
Gördüğü kart gündem olmuştu İşte bahis oynayan tek yabancı futbolcunun cezası Gördüğü kart gündem olmuştu! İşte bahis oynayan tek yabancı futbolcunun cezası
15 yaşındaki çocuk 75 yaşındaki adamı öldürdü İfadesinde “Mesajları gördüm“ dedi 15 yaşındaki çocuk 75 yaşındaki adamı öldürdü! İfadesinde "Mesajları gördüm" dedi
Bahis soruşturmasında en yüksek ceza onlara 5 futbolcuya 1 yıl men Bahis soruşturmasında en yüksek ceza onlara! 5 futbolcuya 1 yıl men
Kaldırımda yürüyen kadını darbedip, kesici aletle yaraladı Kaldırımda yürüyen kadını darbedip, kesici aletle yaraladı
Torpil küçük çocuğun gözünü kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı Torpil küçük çocuğun gözünü kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı

12:44
Bursa şehitlerine sis engeli...Şehitleri taşıyan uçak sisten dolayı Bursa’yı pas geçti
Bursa şehitlerine sis engeli...Şehitleri taşıyan uçak sisten dolayı Bursa'yı pas geçti
12:25
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor Törende yürek yakan görüntü
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü
12:05
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi
11:23
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP’de başörtülü vekiller olacak
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak
11:03
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu’nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti
10:58
Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum
10:43
Yer:Esenyurt Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Yer:Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
09:55
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor Anne de hayatını kaybetti
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2025 13:06:39. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'de yürek burkan manzara, çadırları su bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.