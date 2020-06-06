Gemlik'te 11 yıl önce kuruyan göl canlandı - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 11 yıl önce kuruyan Karagöl, mahalle halkınının çabalarıyla yeniden canlandı.

Alınan bilgiye göre, Fevziye Mahallesi'nde bulunan göl, çeşitli nedenlerle 2009 yılında kurudu.

Gölün yeniden suyla dolması için harekete geçen mahalle halkı, gölün tahliye hattı girişini kapadı.

Vatandaşlar gölün zeminine toprak serdi. Bunun ardından yüksek bölgelerden gelen sularla göl yeniden suyla buluştu.

Gölün tekrar oluşmasının ardından Gemlik İlçe Tarım Müdürlüğü ve Fevziye Mahallesi Muhtarlığı göle sarı sazan ve aynalı sazan yavruları bıraktı.

Gölün normal seyrinde devam etmesi durumunda, bir kaç yıl içinde ciddi anlamda üreme imkanı sağlayabileceği öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fevziyeliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Kayaalp, atalarının 1878 Artvin'den göç ederek mahalleye geldiğini, buradaki gölün o zamanlarda da bulunduğunu söyledi.

2000'li yıllardan sonra "Karagöl Şenlikleri" adıyla gölün çevresinde köy şenliği yapılmaya başlandığını anlatan Kayaalp, gölün 2009 yılında tamamen kuruduğunu belirtti.

Fevziye Mahallesi Muhtarı Kenan Turan ise, "Köylümüzün gayretleri ve imkanları ile önemli bir sorunu çözdük ve gölümüze kavuştuk. Gölümüzün tam olarak eski haline gelmesi için bir kaç kış daha geçirmesi gerekiyor." diye konuştu.

Öte yandan, Gemlik Belediyesi Çevre Sağlık Komisyonu da, Karagöl ile alakalı rapor tutmak için bölgede incelemelerde bulundu.