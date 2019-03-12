Son Dakika Haberleri: Genç Milli Futbol Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı

Genç Milli Futbol Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı

15 dakika önce

Genç Milli Futbol Takımı'nın İrlanda Cumhuriyeti ile 21 ve 23 Mart'ta İstanbul'da yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Genç Milli Futbol Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı, System.String[]
Genç Milli Futbol Takımı'nın İrlanda Cumhuriyeti ile 21 ve 23 Mart'ta İstanbul'da yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalar TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanacak.

Teknik direktör Ahmet Ceyhan yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleci: Canberk Yurdakul (Bursaspor), Arda Akbulut (Trabzonspor).

Defans: Atakan Gündüz (Altınordu), Arda Belen Kardemir, Fatih Tultak (Kardemir Karabükspor), Mert Göçkan (Borussia Dortmund), Muharrem Uçar (Göztepe ), Işık Kaan Arslan (Galatasaray), Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş).

Orta saha: Taha Tunç (Pendikspor), Güney Gencel, Fırat Güllü, Ali Yavuz Kol (Galatasaray), Barışcan Işık Altunbaş (Altınordu), Doğukan Efe (Osmanlıspor), Yusuf Talum (Göztepe), Oğuzhan Akgün (Beşiktaş).

Forvet: Burak Yasin Yeşilay (Fortuna Dusseldorf), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe), Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir), Ege Özkayımoğlu (Göztepe).

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:58 Kaynak: AA

Spor
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