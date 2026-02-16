Gıda Güvenliğinde Öncü Marka: Seyidoğlu Gıda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Seyidoğlu Gıda

Gıda Güvenliğinde Öncü Marka: Seyidoğlu Gıda

Gıda Güvenliğinde Öncü Marka: Seyidoğlu Gıda
16.02.2026 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gıda Güvenliği Bir Zorunluluk Değil, Kurumsal Bir Sorumluluktur

Seyidoğlu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. için gıda güvenliği bir zorunluluktan ibaret değildir; üretimin ilk anından ürünlerin tüketiciye ulaşmasına kadar devam eden kesintisiz bir sorumluluk zinciridir. Tüketici sağlığını her şeyin üzerinde tutan Seyidoğlu Gıda, gıda güvenliğini tüm üretim süreçlerinin merkezine alan yaklaşımıyla sektörde örnek gösterilen markalar arasında yer almaktadır. En yüksek kalite standartlarını esas alan firmamız, güvenilir gıdayı bir taahhüt değil, kurumsal bir değer olarak benimsemektedir.

Bütüncül Sistem, Uzman Kadro ve Disiplinli Üretim

Gıda güvenliğini bütüncül bir sistem olarak ele alan Seyidoğlu Gıda; güçlü teknolojik altyapısını, alanında uzman kadrolar, düzenli eğitim programları ve standartlara bağlı üretim disipliniyle desteklemektedir. Güvenilir üretimin ancak doğru insan, doğru süreç ve sürekli kontrol ile mümkün olduğunun bilinciyle hareket eden firmamız, bu anlayışı tüm operasyonlarına yansıtmaktadır.

Gıda Güvenliğinde Öncü Marka: Seyidoğlu Gıda

Risk Temelli Kalite Yönetimi Yaklaşımı

Seyidoğlu Gıda, gıda güvenliğini yalnızca mevzuata uyum çerçevesinde değil; risk temelli kalite yönetim sistemleri ile ele almaktadır. Üretim süreçlerimizde tehlike analizi, kritik kontrol noktaları ve süreç doğrulama mekanizmaları entegre şekilde uygulanarak gıda güvenliği sistematik ve sürdürülebilir biçimde yönetilmektedir.

Dijital İzlenebilirlik ve Sürekli Kontrol

Sürekli gelişim ve süreç iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda Seyidoğlu Gıda; üretimin her aşamasında dijital izlenebilirlik, otomasyon destekli kontrol sistemleri ve veriye dayalı performans analizlerinden yararlanmaktadır. Bu sayede olası sapmalar erken aşamada tespit edilmekte, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler hızlı şekilde devreye alınmaktadır.

Gıda Güvenliğinde Öncü Marka: Seyidoğlu Gıda

Önleyici Kalite Anlayışı ve Gönüllü Uygulamalar

Kriz yönetimi yerine önleyici kalite anlayışını benimseyen Seyidoğlu Gıda, sektörde henüz yaygın olmayan bazı uygulamaları yasal bir zorunluluk bulunmaksızın gönüllü olarak hayata geçirmektedir. Bu yaklaşımıyla gıda güvenliğini reaktif değil, proaktif bir sistem üzerinden yöneten firmamız, sektörde ilklerden biri olma vizyonunu kararlılıkla sürdürmektedir.

Güvenilir Gıdaya Şeffaf ve Erişilebilir Yaklaşım

Bugünün kalite standartlarını karşılamakla yetinmeyen Seyidoğlu Gıda, gıda güvenliği uygulamalarını sürekli geliştirerek uzun vadeli ve sürdürülebilir bir yapı inşa etmektedir. Bu anlayış, güvenilir gıdayı yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de hakkı olarak ele almaktadır. Tüketicilerimiz, Seyidoğlu Gıda'nın güvenilir üretim anlayışıyla hazırlanan ürünlerine resmî online satış sitemiz üzerinden de güvenle ulaşabilmektedir.

Gıda Güvenliğinde Öncü Marka: Seyidoğlu Gıda

Sektöre Örnek Bir Güven Anlayışı

Üretimin her aşamasında tüketici sağlığını önceliklendiren Seyidoğlu Gıda; şeffaf süreçleri, sürekli gelişim yaklaşımı ve yüksek kalite standartlarına bağlılığıyla yalnızca güvenilir ürünler sunmakla kalmamakta, aynı zamanda sektöre örnek olmayı hedeflemektedir. Bu kararlı duruşuyla Seyidoğlu Gıda, gıda güvenliğinde güvenin ve öncülüğün simgesi olarak öne çıkmaktadır.

Seyidoğlu Gıda, Güvenirlik, Kalite, Üretim, Son Dakika

Son Dakika Seyidoğlu Gıda Gıda Güvenliğinde Öncü Marka: Seyidoğlu Gıda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum
Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu
Galatasaray-Juventus maçına Hollandalı hakem Galatasaray-Juventus maçına Hollandalı hakem
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı
Bennu Yıldırımlar’ın acı günü Doğum gününde hayatını kaybetti Bennu Yıldırımlar'ın acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti
Esra Ezmeci’den pes dedirten soruya yanıt: Bu açık bir sadakatsizliktir Esra Ezmeci'den pes dedirten soruya yanıt: Bu açık bir sadakatsizliktir
DEM Parti heyeti bugün İmralı’ya gidiyor DEM Parti heyeti bugün İmralı'ya gidiyor

12:45
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
12:07
TBMM’deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:33
Weex “400x“ ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
Weex "400x" ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
11:15
Takım arkadaşının Alperen Şengün hakkındaki küfürlü mesajları ortaya çıktı
Takım arkadaşının Alperen Şengün hakkındaki küfürlü mesajları ortaya çıktı
11:07
Alarmları kurun Yarın gece ortalık yanacak
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
09:59
Ölüm böyle geldi Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti
09:38
Araç sahipleri dikkat Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 13:04:13. #7.11#
SON DAKİKA: Gıda Güvenliğinde Öncü Marka: Seyidoğlu Gıda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.