Göksel Kortay'a Onur Plaketi - Son Dakika
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Göksel Kortay'a Onur Plaketi

Göksel Kortay, Altın Portakal Film Festivali'nde 'Fidan' filminin prömiyerinin ardından onurlandırıldı.

12.10.2024 11:28
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(ANTALYA) - BİROY Sinema Meslek Oyuncuları Birliği adına 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Göksel Kortay'a oyuncu kadrosunda yer aldığı "Fidan" filminin Türkiye prömiyerinin ardından 60. sanat yılını kutlayan plaket verildi.

Altın Portakal adına festival direktörü Deniz Yavuz ve BİROY adına Renan Bilek'in katıldığı törende Göksel Kortay plaketini alırken, seyirciler tarafından dakikalarca alkışlandı. Fidan filmi ekibi ve seyircilerinin bulunduğu salonda duygu yüklü dakikalar yaşandı.

Göksel Kortay Kimdir?

Eğitim

6 Nisan 1939'da istanbul'da doğan sanatçı, Robert Kolej'den mezun olduktan sonra Fullbright bursunu kazanarak ABD'ye giderek eğitimine devam etti. Bennington College Yaz Okulu'nu bitirdikten sonra Boston Üniversitesi Tiyatro ve televizyon bölümünden master derecesiyle mezun olduktan sonra Michigan Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı diploması aldı.

Profesyonel Sanat Yaşamı

Eğitimini tamamladıktan sonra 6.5 yıl kaldığı ABD'de pek çok tiyatroda hem oyuncu hem de yönetmen olarak çalıştı. İstanbul'a dönmeden önceki son görevi NBC'de yayımlanan "Say When" ve "Tonight Show" adlı programların prodüksiyon amirliği yaptı. Döndükten sonra Kenter Tiyatrosu'nda çalıştı, TRT Radyosu'nda program uzmanı olarak görev yaptı. Radyo oyunları yönetip turizm ve gençlik programları yaptı.  Göksel Kortay aralarında Dormen Tiyatrosu, Altan Erbulak- Metin Serezli Tiyatrosu, Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Gönül Ülkü- Gazanfer Özcan Tiyatrosu ve Kedi Tiyatro'nun da olduğu çeşitli tiyatrolarda çalıştı. 17 yıl boyunca radyoda bir bankanın çocuk programlarını yazdı, yönetti ve seslendirdi. 1970 yılında Dormen Tiyatrosu'nun "Bir İstanbul Masalı" (A Tale of İstanbul) oyunuyla Roma'da ve Londra'da Aldwych Tiyatrosu'nda oynadı. 1978 yılında "International İstanbul Player" topluluğuyla Necati Cumalı'nın Nalınlar adlı eserini Londra'da Old Vic Tiyatrosu'nda İngilizce oynadılar. Anadili İngilizce olmayan bir topluluğun başka bir dilde yazılmış oyununu İngiltere'de ve İngilizce oynayarak dünyada bir ilki gerçekleştirmiş oldular. Aynı oyunla Norwich, New Castle, Hull gibi kentlerde bir ay boyunca turneye çıktılar. Sanatçı, en son oynadığı oyun olan Kedi Tiyatro'daki Kibarlık Budalası ile 10 yılı aşkın bir süre 740 temsilde görev alarak seyirciyle buluşmuş, Yeditepe Film'in yapımcılığını, Ayçıl Yeltan'ın senaristliğini ve yönetmenliği üstlendiği, Türkiye prömiyerini 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Avrupa prömiyerini CINEMED'de yapacak Fidan filminin önemli rollerinden biri olan "babaanne" karakterini sarsıcı bir değişimle canlandırdı.

1964 yılından bu yana sanat yaşamını kesintisiz sürdüren Göksel Kortay, yirmi yıla yakın bir süredir Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Dönem dönem Doğuş Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi'nde dersler vermiştir. Türkçeye çevirdiği otuzun üstündeki oyunu sahneye koymuştur. Yirmiye yakın filmde ve birçok televizyon dizisinde yer alan sanatçı 150 kadar tiyatro oyununda oynamış, on iki yıl boyunca Tiyatro Oyuncular Derneği'nin (TODER) ve beş yıl boyunca Afife Jale Tiyatro ödülleri jürisinin başkanlığını yapmıştır.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Göksel Kortay'a Onur Plaketi - Son Dakika

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