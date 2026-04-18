Gülistan Doku dosyasında gizli ilişkiler ortaya saçılıyor: Gözaltındaki eski valiyle ilgili çarpıcı detaylar - Son Dakika
Gülistan Doku dosyasında gizli ilişkiler ortaya saçılıyor: Gözaltındaki eski valiyle ilgili çarpıcı detaylar

18.04.2026 21:05
Tunceli’de 2020’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında dosyaya giren yeni ifadeler, ilginç ilişkiler ağını gözler önüne serdi. 10 kişinin tutuklandığı süreçte, ABD’de olan firari şüpheli Umut Altaş’ın ağabeyi Sidar Altaş’ın beyanları dikkat çekti. Sidar Altaş, kardeşinin, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in, kendisini alnından öptüğünü söylediğini ifade etti.

Tunceli’de 2020 yılından kaybolan Gülistan Doku'nun dosyası  yeniden açıldı. Şu ana kadar 10 kişinin  tutuklandığı soruşturmanın şüphelilerinden ABD'de firari olan Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş'ın sözleri sözleri dikkat çekti. 

Sidar Altaş’ın, Doku ailesinin avukatıyla yaptığı görüşmelerin dosyaya girmesinden sonra ortaya çıkan sözler ilişkiler ağını gözler önüne serdi. 

ÜST DÜZEY İSİMLERLE TEMAS 

Sidar Altaş’ın konuşmalarında, kardeşi Umut Altaş’ın bazı üst düzey isimlerle temas halinde olduğunu öne sürdüğü görüldü.

Altaş’ın, “Babası vali geliyor. Umut, Türkay’ın İstanbul’daki evine gidiyor; ya orada ya da Tunceli’de oluyor” şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.

“ALNINDAN ÖPMÜŞ” İDDİASI

Dosyaya giren görüşmelerde en çok konuşulan detaylardan biri ise Altaş’ın şu sözleri oldu: “2021 zamanlarında Umut’u alnından öpüyor. Garip hareketleri varmış.”

Sidar Altaş'ın dosyaya giren sözleri şöyle: "Ben çok üstüne gittim Umut'un. Sorguladım. Ben dedim ki 'Umut nedir bu mevzu?' Sadece evet, hayır cevapları verdi. Umut, 'niye öldürmüş? Hamile mi kalmış?' dedim. Evet, hamile kalmış. Bebeği, aldırmak istememiş? Böyle biraz kaçamak cevapları verdi ama büyük ihtimalle dediğine göre Türkay demiş ki, 'Kız hamile kaldı. Ben de kafasına sıktım' Bu kafasına sıktım lafı birkaç defa geçti yani. Büyük ihtimalle tek bir mermi mi sıkıyor? Dediğine göre tek bir mermi sıkıyor. Nerede sıktığını söylemiyor. Tabancası siyahtı. Onun arabasına binmiştim. Otomobili mavi siyah karışımı bir şeydi. Umut'la geziyorlardı zaten sürekli. Sabahtan akşama kadar geziyorlardı. Yaptığı tek şey de buydu yani. Bu kızın Gülistan olma ihtimali yüzde 100. Kardeşimin de bir parmağı varsa çıksın ortaya. Çok kızdım ona. Umut yani öldürdün. Sadece diyor ki; Abi bana bunu söyledi ben korktum. Ondan sonra zaten bin kez kızdım. Ondan sonra ondan da korktum? 'Birini öldürmüş bir adam yani. Ondan sesimi çıkarmadım' dedi. 'Umut, bak bu kadar şeyler olmuş yani bu kadar şeyler olmuş. Bu adam işinin içindedir. Şeyler silinmiş, falan' dedim. 'İstanbul'da evine gittim. Türkay'ın babası durduk yere geldi başımdan öptü. Benim suratıma bakmayan bir insan durduk yere geldi, başımdan öptü. Davranışları biraz garipti' dedi. 2021 zamanlarında. Umut orada o zaman bir şey anlamıyor. Bunları anlattı sadece. Türkay, kız hamile kalmış diye aldırmak istemiş, sorun çıkarmış. Aldırmayınca Türkay da büyük ihtimalle babası vali olduğu için korkmuş." 

Bu ifadeler, soruşturma kapsamında olası ilişkiler ağına dair yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

FİRARİ ŞÜPHELİ HAKKINDA SÜREÇ SÜRÜYOR

ABD’de bulunduğu belirtilen firari şüpheli Umut Altaş hakkında kırmızı bülten süreci devam ederken, dosyaya giren bu yeni beyanların soruşturmanın seyrine nasıl etki edeceği merak konusu oldu.

Öte yandan soruşturmanın kilit isimlerinden biri olan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel Başsavcılığa sevk edilirken, oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı.  

